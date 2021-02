Ein bislang unter Verschluss gehaltener US-Geheimdienstbericht zum Mord an dem saudi-arabischen Journalisten Dschamal Khaschoggi droht zum Sprengsatz in den Beziehungen zwischen Washington und Riad zu werden. In dem Bericht des Geheimdienstes CIA, dessen offizielle Veröffentlichung unmittelbar bevorsteht, wird laut US-Medien dem mächtigen saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman eine Verwicklung in den Mord vorgeworfen.

Telefonat abgehört

Ex-US-Präsident Donald Trump hatte eine Veröffentlichung zuvor verhindert und sich um gute Beziehungen zu bin Salman bemüht. Der mit Spannung erwartete Bericht entstand rund einen Monat nach dem Mord an Khaschoggi im saudischen Konsulat in Istanbul im Oktober 2018. Laut „Washington Post“ geht die CIA davon aus, dass der Kronprinz den Mord persönlich befohlen hat. Der Geheimdienst nennt dafür mehrere schlagende Beweise. Dazu zähle ein von den US-Geheimdiensten abgehörtes Telefonat des Kronprinzen mit seinem Bruder Khalid bin Salman, dem saudi-arabischen Botschafter in Washington. Weiterer Kernpunkt der Beweisführung ist demnach ein Video des türkischen Geheimdienstes.

Unter internationalem Druck gab Riad schließlich zu, dass der regierungskritische Journalist „bei einem missglückten Einsatz zu seiner Festnahme“ getötet worden sei. Mehrere Personen aus bin Salmans Umfeld wurden verurteilt. Die Rolle des Prinzen wurde nie offen aufgearbeitet.