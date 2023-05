Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 50 Jahren kam in Chile Salvador Allende an die Macht und wollte einen demokratischen Weg zum Sozialismus einschlagen. Aber mächtige Gegner im In- und Ausland sabotierten die Arbeit des charismatischen Politikers. Das Projekt wirkt bis heute nach – und endete für Allende tödlich.

Es war der vierte Anlauf, der Salvador Allende am 4. September 1970 in das so lang ersehnte Präsidentenamt Chiles hievte. Wieder einmal war es äußerst knapp gewesen. Am Ende gewann