Mit einem starken Ergebnis ist Sabine-Bätzing-Lichtenthäler zur Nachfolgerin von SPD-Landeschef Roger Lewentz gewählt worden.

Zornig sei sie gewesen, bevor sie 1994 als Schülerin in die SPD eingetreten sei. Zornig, weil der Stadtrat von Altenkirchen ( Westerwaldkreis) ihr Anliegen und das drei weiterer Oberstufenschülerinnen nach einem Jugendraum abgeschmettert, sie alle nicht ernst genommen habe. Dieser Anfang in der Sozialdemokratie sei ihr erster SPD-Moment gewesen, sagte Sabine Bätzing-Lichtenthäler (49) bei ihrer Bewerbung um den Parteivorsitz auf dem außerordentlichen Landesparteitag am Samstag in Mainz. Die Delegierten wählten sie mit 98,9 Prozent zur neuen Vorsitzenden.

Vom Zorn ist sie inzwischen weit entfernt. Bätzing-Lichtenthäler wird ein angenehmer und kooperativer Führungsstil in der SPD-Landtagsfraktion nachgesagt, deren Vorsitzende sie seit 2021 ist. Ihr erster Weg als Parlamentarierin führte die Diplom-Verwaltungswirtin 2002 nach Berlin. Von 2005 bis 2009 war sie Bundesdrogenbeauftragte und machte sich in Rheinland-Pfalz nicht nur Freunde, als sie auf die Gefahren von Alkohol hingewiesen hat. 2014 holte die damalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Westerwälderin als Sozialministerin in ihr Kabinett. Bätzing-Lichtenthäler gab ihr Bundestagsmandat auf, 2016 bewarb sie sich erfolgreich für den Einzug in den Landtag.

Von Corona kalt erwischt

Als Sozial- und Gesundheitsministerin wurde sie 2020 - wie alle anderen auch - kalt von der Corona-Pandemie erwischt. Nach der Landtagswahl 2021 folgte Bätzing-Lichtenthäler Alexander Schweitzer an der Spitze der Landtagsfraktion. In der Landespartei stieg sie Ende 2023 erstmals in die Riege der stellvertretenden Vorsitzenden auf, kurz danach wurde sie auch in den SPD-Bundesvorstand gewählt. Sabine Bätzing-Lichtenthäler ist verheiratet und hat mit ihrem Mann, einem Mathematik- und Musiklehrer, zwei Kinder.