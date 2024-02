Kuba ist ein Verbündeter Nordkoreas. Obwohl Machthaber Kim Jong Un Südkorea als Feindstaat Nummer eins bezeichnete, haben der Karibikstaat und Südkorea wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen.

New York (dpa) - Kuba und Südkorea haben nach mehr als 60 Jahren wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen. Das sei durch den Austausch diplomatischer Noten zwischen den Vertretungen der beiden Länder bei den Vereinten Nationen in New York geschehen, teilten beide Staaten mit. Kuba und das ostasiatische Südkorea hatten die Beziehungen nach der Kubanischen Revolution von 1959 abgebrochen. Der Karibikstaat Kuba ist ein Verbündeter Nordkoreas - beide Staaten werden autoritär von Kommunisten regiert. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bezeichnet Südkorea als Feindstaat Nummer eins.