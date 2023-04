Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Fokus um eine zweite Viruswelle in Südkorea steht die Schwulen-Szene in Seoul. In dem konservativen Land müssen sich Homosexuelle nun doppelt fürchten.

„Homo Hill“ wird in Seoul der leichte Anstieg im Ausländerviertel Itaewon genannt, auf dem drei Subkulturen in wenigen Seitengassen aufeinandertreffen: Am südlichen Ende hat sich