Die Kanzlerin fordert: Die Länder sollen ihre Lockdown-Versprechen halten. Doch die kritisierten Ministerpräsidenten mauern. Unterstützung für die Drohung Merkels, der Bund könne Kompetenzen an sich ziehen, gibt es von anderer Seite.

Trotz der deutlichen Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Corona-Krisenmanagement mehrerer Bundesländer sehen diese keinen Grund für Planänderungen. „Jeder will, dass die Infektionszahlen runtergehen, und jeder hat für sein Land entsprechende Maßnahmen gemacht“, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet am Montag in Berlin. Der CDU-Chef räumte allerdings ein, diese Maßnahmen seien „sehr unterschiedlich“.

Der Ministerpräsident des Saarlands, Tobias Hans (CDU), kündigte an, an seinem Modellprojekt für Lockerungen durch massenhaftes Testen festzuhalten. Auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) verteidigte geplante Öffnungen in rund 25 Modellkommunen. „Ich befürchte, wir werden mit einem gewissen Infektionsgeschehen in Deutschland leben müssen.“ Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) betonte: „Alle müssen sich an das halten, was wir beschlossen haben.“ Als wirksames Instrument gehöre dazu die Notbremse in Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 100. In Niedersachsen wird allerdings mit einer Schwelle von 200 geplant, unter der Öffnungen möglich sein sollen.

Hebel Infektionsschutzgesetz

Merkel hatte am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“ starken Druck auf die Länder ausgeübt, um diese zur Umsetzung der Notbremse und zu schärferen Maßnahmen gegen die dritte Infektionswelle zu bewegen. Modellprojekten mit Öffnungen erteilte sie eine klare Absage – und deutete an, notfalls könne der Bund tätig werden, wenn die Länder nicht handelten. Eine Möglichkeit sind laut Merkel präzisere Vorgaben im Infektionsschutzgesetz. Diese müssten allerdings Bundestag und Bundesrat beschließen. Bislang ist die nächste Sitzung des Bundestags für Mitte April geplant. In derselben Woche wollen die Länderchefs erneut mit Merkel über die Pandemie beraten – nach Vorstellung von Laschet in kleiner Runde und im Kanzleramt statt online.

Den härteren Kurs von Merkel mitzugehen, ist für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vorstellbar. In den ARD-„Tagesthemen“ sagte er, er könne sich mehr Kompetenzen in Bundeshand vorstellen.

Auch Grüne dabei

Im Bundestag kamen Merkels Pläne unterschiedlich gut an. Die Grünen betonten, für eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes könne man auf sie zählen. FDP-Chef Christian Lindner forderte Merkel auf, mögliche Pläne für eine Gesetzesverschärfung zu konkretisieren. Flächendeckende nächtliche Ausgangssperren lehnte er genau wie die Linke klar ab. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warf der Union vor, sie wirke „komplett kopf- und führungslos“.