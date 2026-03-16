Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat sich zum wohl deutlichsten europäischen Kritiker der amerikanisch-israelischen Militärschläge entwickelt.

Spanien verweigert sogar die Nutzung amerikanischer Militärbasen auf seinem Territorium für Angriffe gegen den Iran – ein Schritt, der US-Präsident Donald Trump zu wütenden Drohungen veranlasste.

Die britische Wirtschaftszeitung „ Financial Times“ nennt Sánchez inzwischen offen Trumps schärfsten politischen Widersacher in Europa. Tatsächlich sagt der spanische Regierungschef Dinge, die viele europäische Politiker denken, aber kaum jemand offen ausspricht.

Warnung vot Trumps Chaos-Kurs

Sánchez ist Sozialdemokrat, seit 2018 im Amt – und als Vorsitzender der Sozialistischen Internationalen eine der prominentesten Figuren der europäischen Sozialdemokratie. In diesem Konflikt nutzt er seine Rolle als vernehmbare Gegenstimme zu einem politischen Kurs, der in vielen europäischen Hauptstädten nur hinter vorgehaltener Hand kritisiert wird.

Sánchez verdeutlichte zuletzt seine Position: Europa müsse eine internationale Ordnung verteidigen, die auf Regeln, Zusammenarbeit und dem Völkerrecht basiert – und dürfe nicht Trumps Chaos-Kurs folgen, in dem offenbar nur das Recht des Stärkeren gilt. Dass Sánchez diesen scharfen Ton anschlägt, kommt nicht von ungefähr. Einer der Gründe liegt in der politischen Erinnerung Spaniens. Der Irakkrieg von 2003, für den es – wie jetzt im Iran-Krieg – kein UN-Mandat gab, gilt im Land bis heute als warnendes Beispiel. Damals hatte der konservative Premier José María Aznar Spanien fest an die Seite der USA gestellt.

Erinnerung an Madrider Bombenanschlag

Ein Jahr später erlebte Spanien eine Tragödie, die sich tief ins politische Gedächtnis einbrannte: die islamistischen Anschläge vom 11. März 2004 in Madrid. Bomben explodierten in Pendlerzügen am Bahnhof Atocha. Mit 193 Toten und fast 2000 Verletzten war es der schwerste Terroranschlag der jüngeren europäischen Geschichte. Viele Spanier sahen darin auch eine Folge der Beteiligung am Irak-Krieg. Sánchez greift genau diese Erinnerung auf. Er warnt ausdrücklich davor, die Fehler von damals zu wiederholen. Der Irak-Krieg habe nicht mehr Sicherheit gebracht, sondern Terror, Instabilität und steigende Energiepreise.

Sánchez’ Warnungen scheinen sich bereits zu bestätigen. Der aktuelle Iran-Krieg droht sich auf die gesamte Region auszuweiten, mit ungewissem Ausgang und erheblichen Risiken für die weltweite Energieversorgung und die globale Wirtschaft – ein Krieg, den Donald Trump offenbar ohne klar erkennbare Strategie begonnen hat.

Zugleich verweist der spanische Premier immer wieder auf einen anderen Punkt: das Völkerrecht. „Die Frage ist nicht, ob wir für oder gegen die Ajatollahs sind“, stellt Pedro Sánchez klar. „Die Frage ist, ob wir auf der Seite des internationalen Rechts stehen – und damit auf der Seite des Friedens.“

Innenpolitisch kalkulierte Ablenkung

Pedro Sánchez sieht sich als Stimme einer breiteren Stimmung. In Spanien lehnt eine klare Mehrheit der Bevölkerung den Iran-Krieg ab. Ähnliche Vorbehalte gibt es Umfragen zufolge auch in Deutschland und anderen europäischen Staaten. Sánchez artikuliert ein Unbehagen, das viele Europäer teilen.

Gleichzeitig ist Sánchez’ Kurs auch innenpolitisch kalkuliert. Der spanische Regierungschef führt eine fragile Minderheitsregierung und steht seit Monaten wegen Korruptionsaffären in seinem Umfeld unter Druck. Ein offener Streit mit Donald Trump könnte ihm in dieser Lage helfen.

Sánchez’ Kalkül: Der US-Präsident ist in Spanien äußerst unpopulär. Widerstand gegen Trumps antieuropäischen Kurs könnte Sympathien in der Öffentlichkeit bringen. Ob diese Rechnung aufgeht, wird sich spätestens bei den nächsten Parlamentswahlen zeigen – die regulär im Jahr 2027 anstehen.