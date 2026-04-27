Nach dem Tod von Malis Verteidigungsminister und einer koordinierten Rebellenoffensive gerät Moskaus Sahel-Strategie ins Wanken. Die Krise könnte auch für Europa Folgen haben.

Vor knapp einem Jahr saß Malis Junta-Chef Assimi Goïta im Kreml neben Wladimir Putin. Zwei Stunden lang diskutierten beide über die Zukunft ihrer Partnerschaft. Die Handelsbeziehungen seien zwar noch „bescheiden“, erklärte Putin damals, zeigten aber einen klaren Aufwärtstrend. Selbst über ein von Russland konstruiertes Klein-Kernkraftwerk für Mali wurde gesprochen.

Goïta erklärte, sein Besuch werde dazu beitragen, die Beziehungen weiter zu vertiefen. Vor allem galt das für den militärischen Bereich: Der einflussreiche Verteidigungsminister Sadio Camara gehörte zur Delegation. Unter seiner Verantwortung hatte Mali zunächst Wagner-Söldner ins Land geholt, später übernahm das direkt dem russischen Verteidigungsministerium unterstellte Africa Corps zentrale Aufgaben. Es war die Inszenierung einer neuen Allianz: Russland als Schutzmacht eines Staates, der sich demonstrativ vom Westen abgewandt hatte.

Blamage für den Kreml

Mittlerweile ist von Aufbruch wenig zu sehen. Camara wurde am vergangenen Wochenende bei einem Anschlag in Kati nahe der Hauptstadt Bamako getötet. Statt Investitionsfantasien und Atomplänen erschütterten koordinierte Angriffe das Machtzentrum der Junta. Gleichzeitig meldeten Rebellen Geländegewinne rund um die strategisch wichtige Stadt Kidal.

Verantwortlich für die Anschlagsserie war eine Allianz zweier Lager mit unterschiedlichen Zielen: die mit Al Qaida verbundene Dschihadistenmiliz Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) sowie die separatistische Azawad Liberation Front (FLA), die vor allem von Tuareg-Gruppen getragen wird. JNIM bekannte sich öffentlich zu Angriffen auf Kati und weitere Orte. Die FLA vermeldete wiederum, man habe Kidal „befreit“ und den Russen dort „sicheren Rückzug aus den Kämpfen“ zugesichert. Ein Gnadenakt gegenüber Russland, das im Sahel auch seine Weltmachtambitionen projizieren wollte. Von den einst 1500 Söldnern im Land waren zuletzt viele abgezogen worden.

„Katastrophe für Putin“

„Für Putin sind die letzten Tage in Mali eine Katastrophe“, sagt der Sahel-Experte Ulf Laessing. Der russische Präsident habe schon Syriens Machthaber Baschar al-Assad nicht retten können und nun auch in Mali versagt. Besonders symbolisch sei die Lage in Kidal. Die Stadt war erst Ende 2023 von der malischen Armee mit russischer Hilfe zurückerobert worden, was als historischer Triumph gefeiert wurde.

Lange galt Mali als Musterfall russischer Einflussnahme in Afrika. Nach dem Bruch mit Frankreich präsentierte sich Moskau als pragmatische Alternative ohne koloniale Altlasten, ohne Menschenrechtsbelehrungen, dafür mit Waffen und dem Versprechen schneller Resultate.

In Bamako ließ sich damit innenpolitisch punkten. Viele Malier waren enttäuscht vom Westen und offen für neue Partner. Auch die Nachbarländer Niger und Burkina Faso schlugen später einen ähnlichen Kurs ein. „Ich glaube nicht, dass es künftig derartige Anfragen aus Afrika an den Kreml geben wird“, sagt Laessing.

Krise für die ganze Region

Der senegalesische Analyst Alioune Tine spricht von einer „systemischen Sicherheitskrise“ für die gesamte Region. Der Angriff zeige nicht nur das Scheitern der malischen Militärführung, sondern auch die Fragilität des neuen Bündnisses von Mali mit Niger und Burkina Faso. Alle drei Länder haben sich von der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS gelöst.

Die einzige Möglichkeit sei nun eine Wiederannäherung an die ECOWAS-Staaten, sagt Tine. Sonst drohe eine Kettenreaktion. Eine weitere Destabilisierung könne rasch auf Nachbarländer an der Küste wie die Elfenbeinküste oder Senegal übergreifen.

Damit stellt sich aus europäischer Perspektive auch eine alte Frage neu: Migration. Denn die Sicherheitslage im Sahel hat direkte Auswirkungen auf die westafrikanische Atlantikroute zu den Kanarischen Inseln. Nachdem dort 2024 fast 47.000 irreguläre Ankünfte registriert wurden, sank die Zahl 2025 zwar auf rund 17.800. Doch Mali rangierte mit rund 5000 Ankommenden zuletzt auf Rang zwei der Herkunftsländer nur knapp hinter Senegal. Die Zahlen täuschen über die tatsächlichen Fluchtbewegungen hinweg. Im Nachbarland Mauretanien leben mehr als 150.000 malische Flüchtlinge, viele von ihnen im Mbera-Lager nahe der Grenze. Mauretanien hat mit Spanien umfangreiche Grenzschutzabkommen geschlossen und hindert viele an der Weiterreise – den meisten fehlen allerdings ohnehin die finanziellen Mittel.