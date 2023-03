Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Repräsentant Taiwans in Berlin ist sich sicher, dass seine Heimat von China angegriffen worden wäre, wenn der Feldzug der Russen gegen die Ukraine für Moskau besser verlaufen wäre. Die Deutschen sieht Jhy-Wey Shieh bei einem Besuch in Ludwigshafen aber auch in einer kniffligen Lage.

Schon bei der Vorstellung des Gastes im Ludwigshafener Ostasieninstitut wird das Problem deutlich. Denn sprechen soll an diesem Donnerstagabend „Herr Jhy-Wey Shieh, Repräsentant von Taiwan