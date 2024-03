Die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Russland sind ein überflüssiges Ritual. Für Staatschef Wladimir Putin geht es nur um die Höhe seines Sieges. Und selbst das hat nichts mit der Fülle seiner Macht zu tun.

Auf jeden Fall werden die russischen Wähler bei drei Abstimmungswahltagen von 15. bis 17. März ihren Präsidenten Wladimir Putin im Amt bestätigen. Daran zweifeln weder die staatlichen Soziologen noch oppositionelle Analytiker. Die unabhängige Meinungsforschungsgruppe Russian Field prognostiziert Putin 81,8 Prozent der Stimmen jener Russen, die entschlossen sind wählen zu gehen. Schon vorher war es ein offenes Geheimnis, dass der Kreml sich nicht mit weniger als 80 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 70 bis 80 Prozent zufriedengeben wird.

Zwar herrscht in weiten Teilen der Bevölkerung Frustration über Putins klemmende „Kriegsspezialoperation“ in der Ukraine, über den kriegsbedingt sinkenden Lebensstandard und sich trübende Zukunftsperspektiven. Aber dass Putin nach diesen Wahlen in seine fünfte Amtszeit gehen wird, gilt der aus jeder Politik in passive Privatheit geflüchteten Mehrheit der Russen als unvermeidlich.

Diskurs und Opposition ausgemerzt

Gesellschaftlicher Diskurs und Opposition sind fast vollständig ausgemerzt. Die liberalen Politiker Jekaterina Dunzowa und Boris Nadeschdin, die sich als Antikriegskandidaten präsentierten, wurden erst gar nicht zu den Wahlen zugelassen. Und die Anzahl der kremltreuen Formalkonkurrenten war noch nie so niedrig: der Chef der nationalpopulistischen Liberaldemokraten Leonid Sluzkij (Russian-Field-Prognose: 3,9 Prozent), der Kommunist Nikolai Charitonow (6,5 Prozent) und Wladislaw Dawankow, Dumavizesprecher der pseudoliberalen „Neuen Leute“ (7,4 Prozent).

Charitonow und Sluzkij sind altgediente, linientreue Antiwestler. Dawankow erlaubt sich dagegen, an Nadeschdins versöhnliche Rhetorik anzuknüpfen. „Die Politiker müssen aufhören, innere und äußere Feinde zu suchen.“ Allerdings gilt der 40-Jährige als einer der politischen Ziehsöhne Sergej Kirijenkos, des Vizechefs der Kremlverwaltung. So verspricht er in seinem Wahlprogramm Frieden und Verhandlungen: „Aber zu unseren Bedingungen.“ Das mag ihm Putin diktiert haben.

Es ist ungewiss, wie viele der gut 112 Millionen Wahlberechtigten das Regime mobilisieren kann. Bei den vergangenen Wahlen 2018 lag die Wahlbeteiligung bei 67,5 Prozent.

Elektronische Abstimmung erlaubt „jedes nötige Ergebnis“

Aber inzwischen besteht in 28 Regionen die fragwürdige Möglichkeit, online zu wählen. „Die elektronische Abstimmung erlaubt es, jedes nötige Ergebnis zu erzielen“, sagte ein anonymer Beamter der Präsidialverwaltung dem Portal Meduza. Auch altmodische Mogeleien wie mehrfache Stimmabgaben oder das Ungültigmachen von Gegenstimmen per Hand dürften wieder praktiziert werden.

Zumal kritische Wahlbeobachter immer stärker unter den Druck der Sicherheitsorgane geraten, etwa die Wahlrechtsgruppe Golos, deren Mitvorsitzender Grigorij Melkonjanz seit August in U-Haft ist. Er hat angeblich mit dem in Russland „unerwünschten“ Wahlbeobachtungsnetzwerk Enemo kooperiert.

So herrscht auch unter den Kritikern große Einigkeit: „Putin malt sich seine 80 Prozent auf jeden Fall.“ Zumal sich die meist im Exil sitzende Opposition auf keine Strategie einigen kann – etwa das geringste Übel wählen. „Wer zeigen will, dass er gegen Putin und seinen Krieg ist, sollte Dawankow wählen“, sagt ein Moskauer Politologe anonym. Exilexperten fordern, am Sonntag um Punkt 12 Uhr wählen zu gehen, um mit Warteschlangen vor den Abstimmungslokalen Opposition zu demonstrieren.

So oder so ist allerdings eines ohnehin ganz klar: Putins Macht hängt längst nicht mehr von der Zustimmung des Wahlvolkes ab.