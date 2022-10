Russland hatte immer wieder damit gedroht, das Getreideabkommen im Fall von Terrorakten platzen zu lassen. Nun bezeichnete Moskau die Drohnenangriffe auf der Krim als «Terroranschläge» - und kündigt den Deal auf.

Moskau (dpa) - Russland hat nach den Drohnenangriffen auf der Krim das Abkommen zum Transport von ukrainischem Getreide aus den Häfen im Schwarzen Meer aufgekündigt. Grund seien die „Terroranschläge“ auf die Schwarzmeerflotte in Sewastopol, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag in Moskau mit.