Erneut drosselt der russische Staatskonzern Gazprom seine Gaslieferungen nach Deutschland. Die Sorge wächst, dass Kremlchef Putin den Gashahn ganz zudreht.

Am Donnerstagmorgen erreichte die Liefermenge nach Deutschland durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 die von Gazprom zuvor angekündigten 40 Prozent der technischen Kapazität. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nannte die Situation ernst. Seinem Ministerium zufolge ist die sichere Versorgung mit Gas aber weiter gewährleistet. „Aktuell können die Mengen am Markt beschafft werden, wenn auch zu hohen Preisen. Es wird aktuell noch eingespeichert“, teilte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums mit.

Gazprom hatte am Mittwoch angekündigt, die Gasliefermengen durch Nord Stream 1 nach Deutschland erneut zu reduzieren auf täglich nur noch maximal 67 Millionen Kubikmeter. Erneut begründete der Staatskonzern den Schritt mit Verzögerungen bei Reparaturarbeiten. Erst am Dienstag hatte Gazprom die Reduktion des Tagesvolumens von 167 Millionen um rund 40 Prozent auf 100 Millionen Kubikmeter Gas verkündet und auf Verzögerungen bei der Reparatur von Gasverdichtern verwiesen. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hatte daraufhin mitgeteilt, dass eine in Kanada überholte Gasturbine wegen Russland-Sanktionen derzeit nicht zurückgeliefert werden könne. Die erneute Reduktion auf 67 Millionen Kubikmeter bedeutet eine Drosselung um 60 Prozent innerhalb von zwei Tagen. Auch die Lieferungen nach Frankreich, Italien und Österreich wurden heruntergefahren.

„Nicht spalten lassen“

Angesichts dieses Rückgangs rief Wirtschaftsminister Habeck erneut zum Energiesparen auf. Jede Kilowattstunde helfe in dieser Situation. Habeck mahnte: „Vor allem dürfen wir uns nicht spalten lassen. Denn das ist das, was Putin vorhat.“ Entgegen der Darstellung Gazproms, der Grund für die Drosselung seien Verzögerungen bei Reparaturarbeiten, vermutet Habeck dahinter eine politische Entscheidung.

Auch die Bundesnetzagentur nannte das Vorgehen Moskaus „technisch nicht zu begründen“. Die Drosselung ist aus Sicht des Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, ein Warnsignal. „Russland schürt damit leider Verunsicherung und treibt die Gaspreise hoch“, sagte er. Wenn Gazprom über Wochen nur 40 Prozent durch Nord Stream 1 liefere, bekomme Deutschland ein Problem, so Müller: „Das würde unsere Situation erheblich verschlechtern. Über den Sommer könnten wir das vielleicht aushalten, denn die Heizsaison ist ja vorbei. Allerdings müssen wir jetzt zwingend die Speicher füllen, um den Winter zu überstehen – auch mit russischem Gas.“

