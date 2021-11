Im Verkehrsbereich klafft aus Sicht des Umweltbundesamts eine riesige Klimaschutzlücke. Die Behörde legte am Donnerstag eine lange Liste mit Reformvorschlägen vor – die es, mitten in den Koalitionsverhandlungen, in sich haben.

Das Umweltbundesamt hat sich für einschneidende Maßnahmen ausgesprochen, um Klimaziele im Verkehr zu erreichen. Im Gegenzug solle es einen Ausgleich geben. Das Ganze müssen sozialverträglich geschehen und dies sei auch möglich, wenn der Staat die zusätzlichen Einnahmen aus der CO 2 -Bepreisung des Kraftstoffs nutze, um die EEG-Umlage beim Strompreis deutlich zu senken und gleichzeitig klimaverträgliche Antriebstechnologien bei den Fahrzeugen zu fördern.

Für Tempo 120 auf Autobahnen

Unter den Forderungen ist die Abschaffung der Pendlerpauschale, ein generelles Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf Autobahnen und langfristig eine Pkw-Maut. Einem Tempolimit haben SPD, Grünen und FDP aber bereits eine Absage erteilt, mit den Liberalen ist das nicht zu machen.

Dieselprivileg soll fallen

Auch das sogenannte Dieselprivileg solle ab 2023 schrittweise fallen, heißt es vom Umweltbundesamt. Bisher wird Diesel geringer besteuert als Benzin. Die steuerliche „Subventionierung“ von Dienstwagen solle ab 2022 schrittweise abgebaut werden. Heftig umstritten sein dürfte auch der Vorschlag des Umweltbundesamts, ab 2027 die Pendlerpauschale abzuschaffen.

„Der Verkehr steuert beim Klimaschutz in die falsche Richtung“, sagte der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner. Verkehr sei einer der größten Verursacher von Treibhausgasen in Deutschland – und der Verkehrssektor sei der einzige Bereich, der seine Treibhausgas-Emissionen gegenüber 1990 nicht gemindert habe. Hintergrund: Beim Klimaschutz wird nach Sektoren unterschieden, neben dem Verkehr gibt es beispielsweise die Sektoren Industrie oder Landwirtschaft.

Riesige Lücke zu Klimazielen

Messner sagte weiter: „Was noch schlimmer ist: Wir werden auch die selbst gesetzten Ziele aus dem Klimaschutzgesetz bis 2030 im Verkehrssektor deutlich verfehlen, wenn wir nicht massiv nachsteuern.“ Mit den aktuell beschlossenen Maßnahmen lande Deutschland im Jahr 2025 bei 28 Millionen Tonnen Klimagasen zu viel – im Jahr 2030 liege man „sogar 41 Millionen über den gesetzlichen Zielen.“ Diese riesige Lücke könne aber geschlossen werden.

„Höherer CO 2 -Preis sinnvoll“

Ein Hauptpunkt ist dabei der Preis je Tonne CO 2 , der seit Jahresanfang auf jeden Liter Benzin oder Diesel erhoben wird. „Auch wenn die Spritpreise derzeit sehr hoch sind, sagen die Preise für Benzin und Diesel nicht die ökologische Wahrheit“, sagte Messner dazu. „Aus Klima- und Umweltschutzsicht ist es sinnvoll, den CO 2 -Preis weiter zu erhöhen.“ Die CO 2 -Steuer wird von den Mineralölfirmen auf den Liter Treibstoff umgelegt und verteuert ihn dadurch.

Der Autofahrerverband ADAC äußerte scharfe Kritik an den Überlegungen. Durch einen ständigen „Überbietungswettbewerb“ werde die Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen gefährdet, sagte ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand. Alternativen zum Autoverkehr stünden „schlichtweg nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung“.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze reagierte zurückhaltend auf die Vorschläge ihrer Behörde. „SPD, Grüne und FDP bekommen zurzeit von allen Seiten gut gemeinte Ratschläge, was zu tun sei“, sagte die SPD-Politikerin mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen. Es sei jetzt Sache der Parteien, den Vertrag für diese Regierung auszuhandeln.

