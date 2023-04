Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach der Parlamentswahl rückt Rumänien wieder verstärkt in den europäischen Fokus – mit neuem Konfliktpotenzial und alten, offenen Machtkämpfen.

Um Rumänien ist es in Europa in den letzten Monaten still geworden. Nach dem Sturz der Altkommunisten 2019 sorgte eine liberale Minderheitsregierung für einen relativ ruhigen Übergang,