Der Widerstand gegen die Corona-Auflagen treibt nach wie vor viele Menschen auf die Straße. Doch die Warnungen vor einem Bündnis der „Querdenker“ mit Verfassungsfeinden nehmen zu.

Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan J. Kramer, rechnet damit, dass die Bewegung bald als Verdachtsfall eingestuft wird. Hintergrund sei ein Treffen von den Organisatoren der „Querdenken“-Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen mit Angehörigen der Reichsbürgerszene im thüringischen Saalfeld, sagte Kramer. Daran hätten rund 100 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet teilgenommen. Nur wenige seien abgereist, nachdem ihnen die Zusammensetzung der Teilnehmer bewusst geworden sei. Dem RBB hatte Kramer gesagt, dass aus seiner Sicht inzwischen „hinreichende Anhaltspunkte“ vorlägen, die Szene als Verdachtsfall einzustufen.

Für eine Einstufung als Beobachtungsobjekt reicht es in Baden-Württemberg, wo die Bewegung entstand, bislang nicht. Derzeit sei „Querdenken 711“ kein Beobachtungsobjekt, teilte das Landesamt für Verfassungsschutz am Donnerstag mit. Es sei nicht festzustellen, dass die Stuttgarter Initiative durch extremistische Akteure vereinnahmt werde.

Bald ein Prüffall?

Allerdings rechnet Uli Sckerl, Landtagsabgeordneter der baden-württembergischen Grünen, mit einer Entscheidung über einen sogenannten Prüffall in den kommenden Wochen. Das wäre dann zunächst die Vorstufe eines Verdachtsfalls, bei dem der Verfassungsschutz auch nachrichtendienstliche Mittel einsetzen kann. „Es gibt hinreichend Material, um in absehbarer Zeit eine gemeinsame und bundesweite Entscheidung zu fällen“, sagte Sckerl, der auch dem Parlamentarischen Kontrollgremium für den Geheimdienst in Baden-Württemberg vorsteht.

Bereits vor rund einer Woche hatte Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) vor dem zunehmenden Einfluss von Extremisten und Verfassungsfeinden in Reihen der „Querdenker“ gewarnt.

„Angriff auf die Demokratie“

Der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, wirft der „Querdenker“-Bewegung offen Demokratiefeindlichkeit vor. „Sie greift die Demokratie an“, sagte Blume am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Blume begründete seine Einschätzung unter anderem damit, dass „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg eine „verfassungsgebende Versammlung“ einberufen habe, auch gebe es Kontakte zur Szene der sogenannten Reichsbürger. Diese lehnen den deutschen Staat, sein Rechtssystem, Regierungen und die Polizei ab.

Der Stuttgarter Unternehmer Ballweg wehrte sich gegen die Vorwürfe: „Die Bewegung wird falsch dargestellt“, sagte er. „Wir sind eine friedliche Bewegung und keine politische Partei.“ Extremismus, Gewalt, Antisemitismus und menschenverachtendes Gedankengut hätten ebenso wenig Platz bei den „Querdenkern“ wie die Symbole dieser Denkweisen.