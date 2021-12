Die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus versetzt die deutsche Politik in Alarmstimmung. Gesundheitsexperten bringen neue Lockdown-Maßnahmen ins Gespräch, etwa mit Blick auf die Niederlande.

Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen sprach sich für schnelle und harte Einschränkungen aus, um die Verbreitung der Omikron-Variante zu bremsen. „Länder wie die Niederlande, die nun in einen Lockdown gehen, legen nahe, dass geringfügige Maßnahmen nicht ausreichen“, sagte Dahmen dem „Handelsblatt“. „Die Schließung des nicht-essenziellen Einzelhandels kann genauso ein Instrument sein wie branchenweite Betriebsferien bis in den Januar hinein, um unter Kontrolle zu kriegen.“ Dahmen warnte vor einem massiven Personalausfall in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, aber auch bei der Feuerwehr, Polizei, in Apotheken und dem Lebensmittelhandel.

Zu Beginn der neuen Woche will der Expertenrat der Bundesregierung Empfehlungen zum Umgang mit Omikron vorlegen. Dahmen sagte, abhängig von diesen Empfehlungen könnte noch vor Weihnachten ein neues Bund-Länder-Spitzentreffen nötig werden, um entsprechende Beschlüsse zu fassen.

Unions-Fraktionsvize: Keine Denkverbote

Unionsfraktionsvize Sepp Müller (CDU) sagte den Funke-Zeitungen: „Nach allen Berechnungen wird Omikron spätestens Ende Januar die vorherrschende Variante sein. Im schlimmsten Fall werden wir bis zu 700.000 Neuinfektionen pro Tag haben.“ Deswegen dürfe es „keine Denkverbote geben“.

Am Samstag hatten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern zu einem Sondertreffen zusammengeschaltet, um über Omikron zu sprechen. Sie empfahlen schärfere Einreisebestimmungen für Länder, die als Virusvariantengebiet eingestuft sind. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) begrüßte dies. „Die Einreise sicherer zu machen hilft, damit sich die Omikron-Variante nicht so schnell ausbreitet“, erklärte er. „Verhindern können wir die Verbreitung nicht, nur verzögern. Je länger es dauert, bis Omikron auch Deutschland im Griff hat, umso besser.“

Fünf weitere Hochrisiko-Länder

Die Länderminister hatten den Bund am Samstag aufgefordert, Großbritannien als Virusvariantengebiet einzustufen. Der Bund kam dieser Forderung umgehend nach. Zuvor waren nur Südafrika und sieben weitere Länder im südlichen Afrika als Virusvariantengebiet eingestuft. Aus solchen Ländern dürfen in der Regel – neben einigen Sonderfällen – nur deutsche Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz in Deutschland einreisen. Die Einreisenden müssen danach in allen Fällen 14 Tage in Quarantäne, die sie nicht durch einen Negativtest verkürzen können.

Seit Sonntag sind fünf weitere Länder wegen hoher Infektionszahlen als Hochrisikogebiet eingestuft: Frankreich, Dänemark, Norwegen, Libanon und Andorra.