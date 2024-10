Die Haltung des Westens zum Gaza-Krieg zerstört das Ansehen der USA und Europas im Nahen Osten. Das gilt insbesondere auch für Deutschland.

„In Gaza liegen die Werte des Westens im Sterben“, sagt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der Westen zeige mit seiner Haltung zum Gaza-Krieg eine „eklatante Doppelmoral“, sagt die jordanische Königin Rania. Drei Viertel der Teilnehmer einer Umfrage unter 8000 Bürgern arabischer Länder bezeichnen die deutsche Position der eindeutigen Parteinahme für Israel im Krieg gegen die Hamas als schlimm oder sehr schlimm. Ein Jahr nach Ausbruch des Gaza-Krieges ist der Ruf des Westens im Nahen Osten ruiniert.

Die USA sowie Deutschland und die meisten anderen europäischen Staaten stellten sich nach dem 7. Oktober an die Seite Israels, unterstützten den jüdischen Staat mit Waffenlieferungen, schützten ihn vor Verurteilungen im UN-Sicherheitsrat und sprangen ihm im Genozid-Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof bei. Während der Westen den russischen Krieg in der Ukraine verdamme, lasse er Israel in Gaza gewähren, obwohl dort mittlerweile mehr als 40.000 Menschen getötet worden seien, sagen arabische Kritiker. Drangsalierungen russischer Medien würden lautstark kritisiert, doch der Tod von mehr als hundert Journalisten in Gaza werde schulterzuckend hingenommen.

Deutsche Appelle verhallen ungehört

Die USA können den Imageverlust leichter verkraften als die Europäer, weil Amerika der wichtigste militärische Beschützer der arabischen Länder gegen den Rivalen Iran bleibt. Zudem bemühen sich die USA zusammen mit Ägypten und Katar um eine Waffenruhe in Gaza. Wenn sich dagegen europäische Staaten als ehrliche Makler empfehlen, werden sie nicht ernstgenommen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Region seit dem 7. Oktober elf Mal besucht, doch Deutschlands Appelle verhallen ungehört.

Weil Deutschland nach dem Holocaust ein besonders enges Verhältnis zu Israel entwickelt hat, hätte Berlin diese Nähe aus arabischer Sicht nutzen können, um Israel zu Kompromissen zu bewegen. Doch solche Initiativen der Bundesregierung gibt es nicht. Dass westliche Regierungen seit einiger Zeit mehr Kritik an Israel erkennen lassen, ist für die arabischen Staaten zu wenig und kommt zu spät. Israel dagegen sehe Entscheidungen wie die offizielle Anerkennung Palästinas als Staat in einigen EU-Ländern als Alarmzeichen, sagt Kristof Kleemann, Projektleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem.

Selbstbewusstsein der Golf-Staaten wächst

In arabischen Ländern könnte das Bild, das der Westen im Gaza-Krieg abgibt, langfristige Konsequenzen für die Beziehungen mit Europa und den USA haben. Sebastian Sons, Experte für die Golf-Region bei der Bonner Denkfabrik Carpo, erwartet mehr Selbstbewusstsein der Region. Das gemeinsame Ringen von Arabern und Amerikanern um eine Gaza-Feuerpause werde als Beweis dafür gesehen, dass der Westen in der Region nicht mehr so schalten und walten könne wie in vergangenen Jahrzehnten. „Ohne uns lässt sich Frieden in der Region nicht bewerkstelligen“, laute die Botschaft, sagt Sons.

Diese strategische Aufwertung entspricht den geostrategischen Realitäten, meint Sons. „Die Golfstaaten sind nach dem 7. Oktober nochmal wichtiger geworden. Sie sind nicht mehr zu vernachlässigen. Das hat man im Westen erkannt, und das nutzen die Golf-Staaten auch für ihre Zwecke aus.“