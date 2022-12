Jean Rottner, Regionalratspräsident der Region Grand Est, wird zum Jahresende von seinem Amt zurücktreten.

Er werde sich von allen politischen Ämtern zurückziehen, gab der 55-Jährige bekannt. Rottner, der seit 2017 Regionalratspräsident war, führte familiäre Gründe für seinen Entschluss an.

In der Zeit der Corona-Pandemie hatte Rottner sich gegen die Schließung der Grenzen eingesetzt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) äußerte Bedauern über die Rücktrittsankündigung des Politikers, der den konservativen „Republikanern“ angehört. In der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sei Rottner ein „stets verlässlicher und kompetenter“ Partner gewesen. Werner Schreiner, Beauftragter der Ministerpräsidentin für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, erinnerte an Rottners Einsatz für grenzüberschreitende Mobilität. So habe dieser der Linie Straßburg-Neustadt „sein besonderes Augenmerk“ gewidmet.