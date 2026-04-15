Nach dem Papst nimmt US-Präsident Donald Trump auch seine politische Freundin Giorgia Meloni ins Visier: Er habe sich in ihr getäuscht und sei „schockiert“ über sie.

Ist es der Beginn eines Rosenkrieges, also einer wüsten Scheidung? Nimmt man das frühere Wohlwollen, ja die Begeisterung Trumps für Giorgia Meloni als Maßstab, müsste man wohl sagen: Ja. Noch vor nicht allzu langer Zeit hatte Trump die italienische Regierungschefin in den höchsten Tönen gelobt und als „fantastic person“, als „große Leaderin“ und nicht zuletzt auch als „beautiful young woman“ („schöne junge Frau“) bezeichnet.

Auch Meloni ließ nie einen Zweifel daran, dass sie den starken Mann im Weißen Haus zumindest politisch als ihren wichtigsten Partner auf der Weltbühne betrachte. Meloni war die einzige europäische Regierungschefin gewesen, die vor eineinhalb Jahren bei Trumps Amtseinführung anwesend war.

Meloni verteidigt den Papst

Und jetzt das: „Ich bin schockiert über Meloni. Ich dachte, sie sei mutig, aber ich täuschte mich. Sie will uns nicht helfen“, erklärte Trump am Dienstag in einem Exklusiv-Interview mit dem Corriere della Sera, der führenden italienischen Tageszeitung. Unmittelbarer Anlass für Trumps Ausbruch war eine Kritik Melonis gewesen, die den Frontalangriff des US-Präsidenten vom Sonntag gegen Papst Leo XIV. als „inakzeptabel“ bezeichnete.

Trump hatte das katholische Kirchenoberhaupt unter anderem als „schwach bei der Bekämpfung der Kriminalität“ und „schrecklich in der Außenpolitik“ bezeichnet. In dem Interview legte er noch nach: „Der Papst versteht nichts und sollte nicht vom Krieg sprechen. Er hat keine Ahnung von dem, was im Iran vor sich geht.“ Inakzeptabel sei nicht er, Trump, sondern Meloni, erklärte der US-Präsident.

In Italien stehen Wahlen an

Aus heiterem Himmel ist der Eklat zwischen Trump und Meloni freilich nicht gekommen. Angesichts des Widerwillens in der italienischen Bevölkerung gegen den US-Präsidenten war die 49-Jährige, die im Herbst 2027 wiedergewählt werden will, schon seit längerem auf Distanz zu ihrem früheren politischen Freund in Washington gegangen.

Unter anderem hatte Italien zu Beginn der amerikanischen und israelischen Luftschläge gegen Iran einem US-Bomber-Geschwader die Zwischenlandung auf dem US-Stützpunkt Sigonella auf Sizilien verweigert. Und wie alle anderen Nato-Partner hatte auch Italien den USA bei Öffnung der Straße von Hormus „nicht geholfen“, wie Trump beklagt. „Das ist nicht unser Krieg“, hieß es auch aus Rom.

Opposition verteidigt Meloni

Meloni versucht nun, den Streit mit Trump nicht weiter eskalieren zu lassen. „Verbündet zu sein heißt nicht, dass es keine roten Linien gibt, und ganz sicher bedeutet es nicht, Vasallen oder Untertanen zu sein“, hatte Meloni bei der Weinmesse von Verona erklärt, bevor sie im Corriere della Sera das Trump-Interview gelesen hatte.

Auch Vertreter der italienischen Opposition haben sich nach der Attacke Trumps mit der Regierungschefin solidarisiert. „Wir verurteilen die Angriffe auf die Ministerpräsidentin aufs Schärfste. Kein ausländischer Staatschef kann es sich erlauben, unsere Regierung zu bedrohen oder ihr den Respekt zu versagen“, erklärte Elly Schlein, Chefin des sozialdemokratischen Partito Democratico und wahrscheinliche Herausforderin Melonis bei den Parlamentswahlen in eineinhalb Jahren.

Auch Carlo Calenda, Ex-Minister und Chef der oppositionellen Mittepartei Azione, stärkte Meloni den Rücken. „Sie hatte den Mut, das zu tun, was längst fällig war: Nämlich basta sagen zu diesem Verrückten.“

Ringen um Diplomatie

Die italienische Diplomatie wird sich nun bemühen, die Wogen wieder zu glätten. Denn die enge Partnerschaft mit den USA ist, wie die Mitgliedschaft in der Nato und in der EU, keine Erfindung Melonis, sondern sie bilden seit Jahrzehnten die zentralen Pfeiler der italienischen Außenpolitik.

Auch Meloni selbst betonte mehrmals, dass sie zwar eine ideologische Nähe zu Trump verspüre – namentlich in der Migrationspolitik und bei der Ablehnung von allem, was auch sie als „woke“ empfindet –, aber dass die italienische-amerikanische Freundschaft „unabhängig davon ist, wer gerade im Weißen Haus residiert“. In der Tat pflegte Meloni auch schon mit Trumps Vorgänger Joe Biden ein freundschaftlich-konstruktives Verhältnis.

Trump als „Messias“

Zumindest was die italienische Seite anbelangt, besteht also keinerlei Interesse an einem Rosenkrieg. Donald Trump dagegen hat es innerhalb von wenigen Tagen fertig gebracht, nicht nur seine bevorzugte europäische Verbündete vor den Kopf zu stoßen, sondern auch die einflussreichen US-Bischöfe und einen wesentlichen Teil der katholischen Wählerschaft in seinem Land gegen sich aufzubringen.

Vor seiner Attacke gegen Papst Leo XIV. war das Episkopat in den USA zutiefst gespalten; nachdem Trump zu allem Überfluss auch noch ein KI-Foto geteilt hatte, das ihn selbst als Messias zeigt, bezeichnen den Präsidenten selbst frühere Fans unter den US-Bischöfen als blasphemisch.