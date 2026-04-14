Warum kehren so viele Menschen der katholischen Kirche den Rücken? Das sind laut einer neuen Studie der Sozialpsychologin Lotte Pummerer die Ursachen dafür.

Frau Pummerer, wir erleben derzeit einen historischen Tiefstand an Mitgliedern in der katholischen Kirche in Deutschland. Laut der Deutschen Bischofskonferenz sank die Anzahl der Katholiken 2025 um etwa 550.000 auf 19,2 Millionen. Sie haben die Gründe für die zahlreichen Kirchenaustritte erforscht. Was haben Sie herausgefunden?

Die katholische Kirche verliert in Deutschland schon seit vielen Jahren kontinuierlich an Anziehungskraft. Unsere Untersuchungen unter Caritas-Mitarbeitenden zeigen, dass vor allem emotionale Aspekte darüber entscheiden, ob Menschen in der Kirche bleiben oder austreten. Dabei geht es insbesondere um die Frage, wie zufrieden die Menschen mit der Institution sowie der Gemeinde vor Ort sind. Außerdem sind sozialen Beziehungen zu anderen Kirchenmitgliedern und die Relevanz der Kirche für das eigene Selbstbild entscheidend. Je mehr diese Faktoren abnehmen, desto wahrscheinlicher ist ein Austritt.

In der öffentlichen Wahrnehmung werden dagegen häufig die hierarchischen Strukturen der Kirche oder das durch die Missbrauchsskandale beschädigte Image als Hauptgründe für die Austritte angeführt. Welche Rolle spielen diese Aspekte wirklich?

Unsere Studie zeigt, dass negative Einschätzungen zu Autorität, Reformfähigkeit und dem öffentlichen Bild der katholischen Kirche durchaus mit höheren Austrittsabsichten im Zusammenhang stehen. Allerdings sind sie weniger einflussreich als die emotionale Bindung zu der Institution. Viel entscheidender ist, wie zufrieden Menschen mit ihrer Gemeinde sind und wie stark sie sich mit ihr verbunden fühlen. Letztlich sind es weniger die gesellschaftlichen Kritikpunkte, die zum Austritt führen, sondern das schwindende Zugehörigkeitsgefühl. Kirchenaustritte sind selten eine spontane Entscheidung.

Das heißt, die Entscheidungen des Vatikans sind weniger bedeutend für die Austrittswelle, als oft angenommen wird?

Nicht unbedingt, aber unsere Studie legt nahe, dass sie langfristig nur dann eine Rolle spielen, wenn sie die Zufriedenheit, Verbundenheit oder Relevanz beeinflussen. Wenn es gelingt, diese durch andere Dinge herzustellen, wie zum Beispiel ein aktives Gemeindeleben vor Ort, kann das ausgeglichen werden. Die emotionale Ebene steht hier klar im Vordergrund. Dass Dinge wie die Einstellung zu kirchlicher Autorität, die wahrgenommene Veränderungsbereitschaft oder auch die wahrgenommene Reputation der katholischen Kirche darüber hinaus gar keine Rolle spielen, war schon eine überraschende Erkenntnis.

Auch die evangelische Kirche in Deutschland kämpft mit zahlreichen Kirchenaustritten. Warum fällt es Glaubensgemeinschaften offensichtlich so schwer, eine stabile emotionale Bindung zu ihren Mitgliedern aufzubauen und zu erhalten?

Früher erfüllte die Kirche viele zentrale Bedürfnisse der Menschen auf einmal. Zum einen das transzendente Bedürfnis, also die Suche nach einem Sinn des Lebens. Zum anderen bot sie eine stabile soziale Gemeinschaft sowie wiederkehrende Rituale – beispielsweise die Osterfeierlichkeiten. Der Besuch eines Gottesdienstes konnte all das in gebündelter Form liefern. Doch in unserer mittlerweile stark individualisierten Gesellschaft haben sich diese Bedürfnisse auf verschiedenste Lebensbereiche verteilt. Das transzendente Verlangen wird heute oft abseits der großen Kirchen gestillt – durch andere religiöse oder spirituelle Angebote oder auch andere Weltanschauungen und Ideologien. Soziale Bindungen finden beispielsweise in Sportvereinen oder anderen Gruppierungen statt, teilweise verlagern sie sich auch in den Online-Kontext. Das breite Angebot an Alternativen hat dazu geführt, dass die Kirchen ihre Rolle als zentrale Anlaufstelle für viele Lebensbedürfnisse verloren haben.

Heißt das, die Kirche müsste ihre Gemeindearbeit vor Ort wieder stärker in den Fokus rücken, um weitere Mitgliederverluste zu vermeiden?

Ja, das wäre sicherlich ein wichtiger Ansatz. Die Relevanz, Nähe und Zufriedenheit vor Ort sind entscheidende Faktoren, um Mitglieder in der Kirche zu halten. Es geht insbesondere darum, ein positives Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass dieses Wir-Gefühl in den Gemeinden das beste Mittel gegen Kirchenaustritte ist.

Aber die Arbeit der Ehrenamtlichen in den Gemeinden funktioniert vielerorts doch noch sehr gut. Viele Menschen engagieren sich und bieten ein breites Spektrum an Aktivitäten an.

Das stimmt absolut. Es gibt großartige ehrenamtliche Arbeit in vielen Gemeinden. Dennoch spüren auch die Kirchen – genau wie andere Vereine oder Institutionen – die Auswirkungen gesellschaftlicher Entwicklungen. Unsere Zeit ist von immer weniger persönlichen Begegnungen geprägt, was besonders durch die sozialen Medien verstärkt wird. Vor allem jüngeren Menschen fällt es heute oft schwerer, sich langfristig zu binden. Davon bleibt auch die Kirche nicht verschont.

Lotte Pummerer hat die Gründe erforscht, warum Menschen aus der katholischen Kirche austreten. Foto: Eric Kazak/oho

Was sollte die Kirche also konkret tun, um die anhaltende Austrittswelle aufzuhalten? Kann der Synodale Weg helfen, den die Deutsche Bischofskonferenz angestoßen hat, um Befugnisse der Laien zu stärken?

Der Synodale Weg mag für einige Gläubige tatsächlich eine stärkere Bindung an die Kirche bewirken, wenn er die Zufriedenheit der Mitglieder stärkt. Andere mögen darin jedoch wiederum einen Grund für ihren Austritt sehen. Unsere Studie zeigt klar, dass der vermeintlich mangelnde Reformwille nicht der Hauptgrund für Kirchenaustritte ist. Viel wichtiger ist es, die emotionale Bindung zu stärken und eine positive Grundstimmung zu erzeugen. Außerdem sollte auch die Erwartungshaltung der Kirche angepasst werden: Es wird in Deutschland meiner Meinung nach nicht mehr gelingen, den Rückgang der Mitgliederzahlen komplett zu stoppen oder gar umzukehren. Vielmehr muss es das Ziel sein, die Dynamik des Rückgangs etwas abzufedern.

Wie könnte das in der Praxis gelingen?

Zum Beispiel durch gezielte Maßnahmen, die das Gemeinschaftsgefühl fördern – etwa durch Gemeindefeste oder andere lokale Veranstaltungen. Gleichzeitig sollte die Kirche auch moderne Formen der Ansprache ausprobieren. Junge Menschen, die viel Zeit auf sozialen Medien verbringen, können zum Beispiel über Influencer oder kreative Online-Aktionen angesprochen werden. Im besten Fall geht der Online-Kontakt dann auch in eine Verbindung mit Menschen vor Ort über. Es geht darum, positive Assoziationen zur Kirche zu wecken und Verbundenheit herzustellen.

Frau Pummerer, glauben Sie, dass die beiden großen Kirchen in Deutschland in 20 bis 30 Jahren noch existieren werden?

Ja, ich denke schon, dass es die Kirchen weiterhin geben wird. Allerdings entwickeln sie sich vermutlich stärker zu religiösen Minderheiten, zu einer Art Diaspora. Ein Blick nach Ostdeutschland zeigt, wie eine solche Situation aussehen könnte. Dort existieren die Kirchen weiterhin, ihre gesellschaftliche Relevanz ist jedoch deutlich geringer. Diese Entwicklung wird meiner Einschätzung nach auch im Westen Deutschlands eintreten. Mein Rat an die Kirchen wäre, diesen Wandel zu akzeptieren und aktiv mitzugestalten, anstatt ihm nur nachzutrauern.

Zur Person

Lotte Pummerer (35) ist Sozialpsychologin an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim. Ihre Untersuchung basiert auf Daten von insgesamt 583 katholischen Caritas-Mitarbeitenden aus verschiedenen Regionen Deutschlands sowie einer Langzeitanalyse mit 271 Teilnehmenden. Die Ergebnisse sind Teil einer umfassenderen Studie, die im Frühsommer 2026 als Buch beim Lambertus-Verlag erscheinen wird.