Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem früheren Beauftragten für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, am Dienstag das Große Verdienstkreuz mit Stern verliehen. „Sie haben Herausragendes geleistet für unser Land und sich um die Aufarbeitung des SED-Unrechts und um die Bewahrung unseres historischen Erbes verdient gemacht“, sagte Steinmeier in Berlin. Der Bundespräsident dankte dem 1953 in Jena geborenen Jahn für dessen Mut, Engagement und Menschlichkeit. „Menschen wie Ihnen verdanken wir, dass wir heute ein geeintes Land sind.“ Jahn hatte sich schon früh bei den DDR-Oberen unbeliebt gemacht. So wurde er 1975 nach Protesten gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann von der Universität verwiesen und kam 1982 zeitweise in Haft, weil er eine Fahne der verbotenen polnischen Gewerkschaft Solidarnosc an seinem Fahrrad hatte. Ein Jahr später gründete Jahn die oppositionelle „Friedensgemeinschaft Jena“, wurde deswegen ausgebürgert und in die Bundesrepublik abgeschoben.

Beschäftigungsverbot für Stasi-Mitarbeiter erwirkt

Deutschland brauche Menschen, die „eine Haltung, einen inneren Kompass“ haben, erklärte Steinmeier dazu. Menschen, die sich tagtäglich einsetzten „für Toleranz, Freiheit, Menschenrechte – für unsere Demokratie“. 2011 wählte der Bundestag Jahn zum Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen; ein Amt, das er bis Juni 2021 innehatte. Die Behörde samt ihrer Akten wurde danach in das Bundesarchiv überführt. In seiner Amtszeit bewirkte Jahn ein Beschäftigungsverbot für ehemalige Stasi-Mitarbeiter in seiner Behörde. Er zeigte sich dankbar, dass die Stasi-Unterlagen nun als „Teil des Gedächtnisses der Nation“ zum Bundesarchiv gehörten und dass der „besondere Charakter der Stasi-Unterlagen als eine Trophäe der Revolution weiter hochgehalten wird“. „Aufklärung und Aufarbeitung haben kein Verfallsdatum“, betonte Jahn. kna/büt