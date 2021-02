Wenige Tage vor dem nächsten Corona-Gipfel wächst in der Bundesregierung die Sorge vor einer Ausbreitung der ansteckenderen Sars-CoV-2-Mutationen. Mehrere Länder denken darüber nach, welche Lockerungen Priorität haben sollen.

Ein Weg aus dem Lockdown könne nur mit viel Augenmaß geplant werden, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag. „Wenn wir diesen Mutationen die Möglichkeit zur Ausbreitung geben würden, riskierten wir einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen.“ Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, warnte, das Virus sei zuletzt gefährlicher geworden. Nach Einschätzung des RKI dominieren die ansteckenderen Corona-Varianten das Infektionsgeschehen in Deutschland noch nicht, dürften aber in den kommenden Wochen eine immer größere Rolle spielen. In 13 der 16 Bundesländer sei die in Großbritannien entdeckte Variante B.1.1.7 bereits nachgewiesen worden. Ihr Anteil liege inzwischen bei knapp sechs Prozent.

Weitere Strategie noch offen

Spahn mahnte, der zuletzt mühsam erreichte Fortschritt bei den Infektionszahlen dürfe nicht leichtfertig verspielt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Anzahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, fiel bundesweit auf 79,9. Ein Wert von 50 gilt als Schwelle, ab der die Gesundheitsämter die Infektionen wieder nachverfolgen können. Die Bundesregierung hatte diese Inzidenz als Zielwert ausgegeben.

Am Mittwoch will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder erneut über das Infektionsgeschehen beraten. Dabei soll auch entschieden werden, ob der bis zum 14. Februar befristete Lockdown mit geschlossenen Schulen, Geschäften, Restaurants und Freizeiteinrichtungen verlängert wird oder ob wegen der sinkenden Infektionszahlen vorsichtige Öffnungsschritte eingeleitet werden können. Derzeit ist die weitere Strategie nach Angaben der Kanzlerin noch offen. In einem Interview der Sender NTV und RTL warnte sie am Donnerstabend vor falschen Hoffnungen: „Ich sehe ein leichtes Licht am Ende des Tunnels, aber es ist eine unglaublich schwere Zeit.“

„Letztlich eine Art Dauer-Lockdown“

Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Thüringen arbeiten bereits an Stufenplänen für mögliche Öffnungsschritte. Es gehe um die Festlegung, welche Lockerungen abhängig von der Infektionsentwicklung und der Belastbarkeit des Gesundheitssystems möglich seien – oder auch nicht, sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Die Virologin Melanie Brinkmann warnte, auch bei einer Inzidenz von knapp unter 50 könnten Lockerungen „fatal“ sein. „Die Zahlen würden sofort wieder steigen. So eine Mittelinzidenz bedeutet letztlich eine Art Dauer-Lockdown, aus dem man nur zwischendurch mal kurz auftauchen und nach Luft schnappen kann“, sagte die Wissenschaftlerin vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung dem „Spiegel“.