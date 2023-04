Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am übernächsten Wochenende öffnen die Kirchen in Griechenland nach zweimonatiger Corona-Zwangspause. Dann können die Gläubigen wieder die Kommunion empfangen. Die vom Coronavirus ausgehenden Risiken blenden die orthodoxen Kirchenführer aus.

Der Pope taucht den Silberlöffel in den Kelch, fischt daraus den in Wein getunkten Brotkrumen und schiebt den Löffel in den geöffneten Mund des Gläubigen. So empfängt