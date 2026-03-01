US-Präsident Trump spricht von einer „andauernden Operation“ im Iran und geht ein Risiko ein: Es droht ein großer Krieg, den viele Amerikaner nicht wollen.

Als Donald Trump in der amerikanischen Nacht vor die Kameras trat, hatte er eine weiße Baseballmütze mit der Aufschrift „ USA“ tief ins Gesicht gezogen. Er verkündete dem amerikanischen Volk, das US-Militär habe „eine massive und andauernde Operation“ gegen den Iran begonnen. Man werde die Raketenindustrie des Landes zerstören, genauso wie die Marine des Iran.

„Überall werden Bomben fallen“, so Trump. Dabei schloss er amerikanische Todesopfer nicht aus: „Das passiert im Krieg.“ Die etwa achtminütige Ansprache wurde nicht etwa als Rede an die Nation im Fernsehen ausgestrahlt, sondern von Trump auf seinem eigenen sozialen Netzwerk „Truth Social“ gepostet.

Wie Trump den Angriff begründet

Nach Wochen der Drohungen und dem Zusammenziehen einer Armada amerikanischer Militärmacht in der Golfregion geht Trump damit das größte Risiko seiner Präsidentschaft ein. Nicht nur droht eine Eskalation, die die gesamte Region gefährdet. Trump bleibt seinem eigenen Volk bisher auch eine klare Begründung schuldig, warum der Kampfeinsatz – eigentlich das letzte Mittel eines Präsidenten – nötig ist. Die Menschen in den USA wählten ihn auch wegen seines Versprechens, die Vereinigten Staaten aus Kriegen zurückzuziehen.

Lange wurde argumentiert, ein begrenzter Angriff erhöhe den Druck und damit die Chancen auf einen Deal zum iranischen Atomprogramm. Nun wirkt der Militärschlag, folgt man Trumps Worten, deutlich weiterreichend. Was die Frage aufwirft, ob der Präsident die Operation ohne Zustimmung des Kongresses fortführen kann.

Nicht eindeutig ist, warum Trump zur Gewalt greift. In seiner nächtlichen Rede sprach er von der Verteidigung des amerikanischen Volkes gegen „unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime“ und verwies auf frühere feindselige Handlungen Irans gegen die USA sowie auf von Teheran unterstützte Milizen, die weite Teile der arabischen Welt destabilisierten.

Probleme daheim unwichtig?

Trumps zentrales Argument ist das iranische Atomprogramm, das Teheran nach den US-Angriffen im vergangenen Sommer wiederaufbauen wolle. Langstreckenraketen bedrohten nicht nur US-Stützpunkte in der Region und europäische Verbündete, sondern könnten „bald auch das amerikanische Festland erreichen“.

Die US-Regierung legte keine konkreten Geheimdienstinformationen zur aktuellen Gefährlichkeit Irans vor. In den Gefechten des vergangenen Sommers mit Israel erschien das Land vielen Beobachtern schwächer und fragiler als angenommen: Auf massive Bombardements durch Israel und die USA folgten nur begrenzte Gegenschläge des Regimes.

Andere Beobachter sehen den Grund für das US-Vorgehen in der derzeitigen Schwäche Irans – angesichts anhaltender Proteste wegen der schlechten Wirtschaftslage. US-Regierungen strebten seit Jahren einen Sturz des Regimes an. Nun biete sich womöglich die beste Gelegenheit.

Amerikaner wollen keinen großen Krieg

Trump wandte sich direkt an Irans Bevölkerung: „Wenn wir fertig sind, übernehmen Sie Ihre Regierung. Sie wird Ihnen gehören.“

Für Trump ist das Vorgehen im Iran auch innenpolitisch riskant: Laut einer wenige Tage alten YouGov-Umfrage lehnen 49 Prozent der US-Bürger ein militärisches Eingreifen ab, nur 27 Prozent befürworten es.

69 Prozent der Amerikaner sagten, Trump kümmere sich zu wenig um die Probleme im eigenen Land. Für viele sind die hohen Lebenshaltungskosten das größte Thema.

Viele vermuten, dass Trump der Kampf gegen hohe Lebensmittelpreise weniger interessiert. Spektakuläre Militäreinsätze gelten als Machtdemonstrationen und als historische Ereignisse, die mit seinem Namen verbunden bleiben.