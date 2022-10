Der britische Ex-Finanzminister Rishi Sunak ist neuer Parteivorsitzender der Tories und damit auch britischer Premierminister.

Der 42-jährige Enkel indischer Einwanderer ist der erste nicht-weiße Premierminister der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt. Und auch der erste gläubige Hindu in der Downing Street 10.

Zustimmung verschaffte ihm, dass er deutlich vor der Wirtschaftspolitik seiner Rivalin Truss gewarnt hatte: Ihr Programm sei ein „Märchen“ und werde für Unruhen in der Finanzwelt sorgen, sagte Sunak. Genauso kam es, was das Vertrauen in den wirtschaftspolitischen Sachverstand des Ex-Ministers festigte.

Allerdings ist der 42-Jährige in der Partei etwa wegen seiner Rolle beim Rücktritt Johnsons umstritten. Sunak hatte Anfang Juli als Finanzminister seinen Hut genommen, woraufhin eine Serie von Rücktritten die Regierung erschütterte. Aus Sicht einiger Parteikollegen hatte Sunak damit Verrat an Johnson begangen.

Image des reichen Schnösels

Der 1980 im südenglischen Southampton geborene Sohn eines Arztes und einer Apothekerin zog 2015 erstmals ins britische Unterhaus ein. Der frühere Tory-Vorsitzende und Außenminister William Hague bezeichnete Sunak als „außergewöhnlich“. Den obligatorischen Treueeid zur britischen Krone schwor er auf die Bhagavad Gita, eine der zentralen Schriften des Hinduismus.

Im Februar 2020 übernahm Sunak, detailverliebter Aktenfresser und Brexit-Unterstützer der ersten Stunde, das Amt des Finanzministers – wenige Tage, bevor der Beginn der Corona-Pandemie die Welt veränderte. Er musste binnen kürzester Zeit ein Programm aus gigantischen Finanzhilfen erarbeiten. Das verschaffte ihm Popularität.

In der Bevölkerung hat er allerdings mit einem Image als sagenhaft reicher Schnösel zu kämpfen, der kein Verständnis habe für die Sorgen der von rasant steigenden Lebenshaltungskosten getroffenen gewöhnlichen Briten. Während seiner früheren Tätigkeit als Banker hat Sunak ein stattliches Vermögen angehäuft, verheiratet ist er mit Akshata Murty, Tochter des indischen IT-Tycoons und Milliardärs Narayana Murty.

Mit Prada-Schuhen auf der Baustelle

Im vergangenen Wahlkampf im Sommer trug Sunak beim Besuch einer Baustelle sündhaft teure Schuhe der Luxusmarke Prada. Zudem tauchte ein Video aus Sunaks Studienzeit auf, in dem der damals 21-Jährige über seinen Freundeskreis sagt, der bestehe aus „Aristokraten, Menschen aus der Oberklasse und, naja, aus der Arbeiterklasse“ – und dann hinzufügt: „nee, aus der Arbeiterklasse nicht“.

Besonders sauer stieß Wählern Umfragen zufolge zudem auf, dass Sunaks Frau Murty sich erst vor kurzer Zeit dazu durchrang, in Großbritannien Steuern auf ihre Gewinne als Infosys-Anteilseignerin zu zahlen. Angesichts der Vorbehalte besteht Sunak darauf, dass sowohl die Erfahrungen seiner eigenen Familie, als auch die seiner reichen Frau auf einer „sehr konservativen“ Geschichte von harter Arbeit gründeten.