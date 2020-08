Was haben Per Mertesacker und die RHEINPFALZ gemeinsam? Sie feiern am 29. September Geburtstag. Während der Fußball-Weltmeister von 2014 erst 36 Jahre alt wird, hat die RHEINPFALZ schon ein stolzes Vierteljahrhundert auf dem Buckel. Und während der Sportler inzwischen schon ein Fußball-Rentner ist, informiert die Zeitung weiterhin Tag für Tag ihre Leser - nicht nur über das Neueste vom Sport sondern aus allen Lebensbereichen. Weil unsere RHEINPFALZ ihren 75. Geburtstag feiert, interesssiert es uns auch, was unsere Leser mit dem 29.9.1945 verbindet.

Vielleicht sind Sie oder ein Angehöriger am selben Tag geboren. Oder vielleicht hat an diesem Tag ein für Ihre Familie wichtiges Ereignis stattgefunden. Schreiben der zuständigen Redakteurin Annette Weber (annette.weber@rheinpfalz de) einfach, was der 29.9.1945 für Sie bedeutet.