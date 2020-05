Jedes Jahr in der Weihnachtszeit spenden unsere Leserinnen und Leser Geld für Projekte des indischen Schwesterordens „Helpers of Mary“. Insbesondere Mädchen kommen so zu einer Ausbildung. Doch die Auswirkungen der Pandemie werfen alles über den Haufen.

Liebe Leserinnen und Leser,

es waren keine Fernsehkameras zugegen, als die 90-jährige Kajodi, in krummer Haltung laufend, auf einer menschen- und autoleeren indischen Landstraße unterwegs war. Auf dem Weg nach Hause, in ihr Dorf, 400 Kilometer entfernt. Zu Fuß hatte sich die Greisin als eine der ersten aufgemacht, weil sie nach einem langen Leben wusste, für jemanden wie sie würde es keinen Transport geben. Wenig später trottete Santosh vorbei, den einjährigen Sohn an die Brust gekrallt. In einer Tasche steckten 500 Rupien, das sind kaum sechs Euro.

Hinter ihnen erstreckte sich eine Menschenschlange bis zum Horizont. Vielleicht Hunderttausend liefen da, einer hinter dem anderen, jeweils im vorgeschriebenen Abstand zum Vordermann oder zur Vorderfrau. Dafür sorgte schon die Polizei, die ihre Bambusstöcke durchaus einsetzte. Wenn dann der Bandwurm der Tagelöhner irgendeinen Ort erreichte, gab es nur selten etwas zu essen oder auch nur einen Rastplatz. Eher verjagten die Einheimischen die Erschöpften, man bespritzte sie mit Desinfektionsmitteln: Panik vor dem Coronavirus.

Vier Stunden Vorwarnung

Was war geschehen? Am 24. März wurde von der Zentralregierung ein Lockdown verhängt. Das ist die absolute Ausgangssperre – und dies in einem Land, das mit fast 1,4 Milliarden Menschen die zweitgrößte Bevölkerung der Welt hat. Ob Delhi, Mumbai oder Kalkutta – überall waren Indiens Tagelöhner Ende März auf der Flucht vor Corona und dem Lockdown, der mit nur vier Stunden Vorwarnung verkündet wurde.

Was der Ausgangssperre folgte, war die größte Völkerwanderung, die das Land seit der Teilung 1947 erlebt hat. Damals flohen Millionen Menschen aus dem hinduistisch geprägten Indien ins mehrheitlich muslimische Pakistan – und umgekehrt.

Anderweitig beschäftigt

Bei der Zentralregierung mit Premierminister Narendra Modi an der Spitze herrschte im März Panik wegen der Bedrohung durch das Coronavirus. Dabei hätte man die Probleme kommen sehen müssen: China, wo die durch das Virus hervorgerufene Lungenkrankheit Covid-19 ihren Ursprung hat, ist schließlich das Nachbarland. Aber Modi war damit beschäftigt, aus der säkularen Demokratie Indiens eine radikale Hindu-Autokratie zu machen. In dieser gibt es für die religiösen Minderheiten Indiens – darunter Muslime und Christen – weniger bis keine Rechte mehr.

Wochenlang war die indische Regierung in der Corona-Krise untergetaucht. Nun jedoch teilt Modi seinem Volk übers Radio mit: „Wir sind mitten in einem Krieg“. So fühlt sich die Gesundheitskrise für viele Inder an.

Brutale Gleichung

Es gibt Menschen, die vor dem wirtschaftlichen Nichts stehen. Schlimmer noch: Tausende sind kurz vor dem Verhungern. Die brutale Gleichung lautet: kein Job, kein Essen.

Das betrifft vor allem Indiens 400 Millionen Tagelöhner. Sie sind diejenigen, die die Metropolen am Laufen halten, die Straßen und Wolkenkratzer bauen, die den Müll einsammeln oder T-Shirts für den Export herstellen. Kurzarbeitergeld, Konjunkturprogramme, gar eine Krankenversicherung – davon können sie nur träumen. Jeder ist schließlich für sich selbst verantwortlich, so definiert es auch die Religion.

Fast noch schlimmer als in den Städten sieht es auf den Dörfern aus. Viele Leserinnen und Leser der RHEINPFALZ unterstützen seit Jahren Hilfsprojekte der in Hamburg ansässigen Organisation Lift e.V.. In der jüngeren Vergangenheit waren es Kinderheime und Waisenhäuser. Lift e.V. arbeitet dabei eng mit den Schwestern des Ordens „Helpers of Mary“ zusammen. Die Ordensschwestern sind auch in den ländlichen Gebieten präsent, also dort, wo staatliche Hilfe nie ankommt. Aus genau solchen Dörfern kommen die Mädchen, denen Lift e.V. Bildung und eine Ausbildung ermöglicht.

Überforderter Staat

Die Eltern dieser Mädchen sind allesamt Tagelöhner, die nun kein Einkommen mehr haben. Die Schwestern der Marys bringen – mit Ausnahmegenehmigung und unter Polizeischutz – Nahrungsmittelpakete in diese Dörfer, die Heimat „ihrer“ Mädchen. Denn es sind Ferien, und die meisten Kinder sind dort und nicht mehr in der Schule und den Heimen, wo es noch Essen für sie gäbe.

Sister Suman, die Oberin des Lift-Heims Balwatika, hofft, dass Anfang Mai auch für ihre Gegend die Ausgangssperre etwas gelockert wird. Sie gibt wenig auf die Aussage des überforderten indischen Staats, es werde ganz so schlimm wohl nicht kommen, weil in Indien ja nur sechs Prozent der Bevölkerung älter seien als 65 Jahre (Deutschland: 22 Prozent) und es eben meist die Älteren seien, denen Covid-19 gefährlich werde. Denn jetzt kommt der Hunger.

Hilfe wirklich nötig

Liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie in diesen herausfordernden Zeiten helfen wollen, würde ich mich als ein Gründungsmitglied von Lift e.V. sehr freuen. Ich bedanke mich im Namen von Menschen, die Hilfe wirklich gebrauchen können.

Ihre Gabriele Venzky

Viele Jahre hat Gabriele Venzky aus Indien für deutsche Zeitungen berichtet. Auch im Ruhestand kümmert sie sich noch um von ihr gegründete Hilfsprojekte auf dem Subkontinent.

Spendenkonto

Geldspenden sind möglich auf das Konto von Lift e.V., IBAN 79 2005 0550 1009 3000 03, Stichwort „Corona“. Bitte Namen und Adresse für eine Spendenquittung nicht vergessen.