Die Landesregierung in Mainz will bis Ende des Jahres landesweit 36 Stellen für Corona-Impfungen aufbauen. Die Europäische Union hat sich derweil mindestens 200 Millionen Impfdosen von Biontech gesichert.

Auch wenn noch kein Impfstoff zur Verfügung steht, beginnt Rheinland-Pfalz mit dem Aufbau der notwendigen Strukturen für massenhafte Impfungen gegen das Coronavirus. Außer landesweiten Impfzentren solle es auch mobile Teams geben, die beispielsweise Alten- und Pflegeheime aufsuchten, sagte Markus Kuhlen vom Gesundheitsministerium in Mainz. Ziel sei ein Impfzentrum in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt – „im besten Fall bis Ende des Jahres“. Die Landesregierung habe auch bereits frühzeitig Spritzen und Kanülen beschafft, sagte Kuhlen. So solle sichergestellt werden, dass ausreichend Zubehör zur Verfügung stehe, um einen Großteil der Bevölkerung impfen zu können.

Viele Details sind derzeit jedoch noch ungeklärt. Hauptproblem ist, dass der Impfstoff noch nicht zugelassen ist und noch unklar ist, wie viele Impfdosen das Land bei der Beschaffung und Zuteilung durch den Bund erhalten wird. Laut Gesundheitsministerium werden die Lagerbedingungen und -kosten eines Impfstoffes ebenfalls erst geklärt werden, wenn ein solches Medikament auf dem Markt sei. Womöglich müssen solche Präparate wesentlich stärker gekühlt werden als bisher übliche Impfstoffe. Experten sprechen von Temperaturen bis zu minus 80 Grad Celsius.

EU: Impfstoffverteilung nach Bevölkerungsgröße

Die EU-Kommission hat derweil die Gespräche über die Lieferung eines Corona-Impfstoffs mit den Pharmafirmen Biontech und Pfizer abgeschlossen. Ein fester Vertrag solle „in den kommenden Tagen unterzeichnet“ werden, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Dienstag. Die Kommission bekräftigte, dass die EU-Staaten gemäß ihrem Bevölkerungsanteil Impfstoff zugewiesen bekommen sollen.

Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten am Montag erklärt, ihr Impfstoff sei zu über 90 Prozent wirksam. Sie wollen nun in der kommenden Woche in den USA eine beschleunigte Genehmigung für die Zulassung beantragen.

Neuinfektionen stabil

In einem Vorvertrag mit den beiden Unternehmen hat sich die EU-Kommission 200 Millionen Dosen gesichert. Für weitere 100 Millionen gibt es eine Option. Pro Impfung sind zwei Dosen des Impfstoffs nötig.

Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen ist derweil im Wochenvergleich stabil geblieben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag 15.332 neue Fälle binnen 24 Stunden. Am 3. November waren es 15.352 gewesen. In den vergangenen Wochen hatten die Werte jeweils deutlich über denen der Vorwoche gelegen.

Kommentar: Ein echter Lichtblick