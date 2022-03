Wie im Großteil der Bundesländer werden auch in Rheinland-Pfalz ab Sonntag die meisten Corona-Maßnahmen wegfallen. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen. Von einer Sonderregelung macht sie keinen Gebrauch.

Obwohl sich die Pandemie in Rheinland-Pfalz so schnell ausbreitet wie nie zuvor, werden ab dem 3. April landesweit die meisten Corona-Regeln entfallen, eine sogenannte Hotspot-Regelung wird es zunächst nicht geben. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz nach einer Kabinettssitzung am Dienstag mit. Die Maskenpflicht in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen sowie im Öffentlichen Personen-Nahverkehr soll bestehen bleiben. Im Einzelhandel dagegen muss dann keine Maske mehr getragen werden. Hintergrund der Entscheidung ist laut Landesregierung die von der Bundesregierung durchgesetzte Änderung des Infektionsschutzgesetzes.

Weil dem rheinland-pfälzischen Gesundheitssystem nicht die Überlastung drohe, könne keine Hotspot-Regelung mit schärferen Maßnahmen eingeführt werden, so das Ministerium. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) kritisierte damit zugleich die Politik seines Parteifreundes, des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach. Nach Hochs Ansicht nehme das Bundesgesetz den Ländern jede Möglichkeit flexibler Schutzmaßnahmen. Von einer Notlage im rheinland-pfälzischen Gesundheitssystem sprach Hoch nicht. Er sagte aber: „Die Lage ist in unseren Krankenhäusern vor allem im Hinblick auf den Ausfall von Mitarbeitenden ernster, als sie jemals war.“ Er appellierte an die Eigenverantwortung der Menschen, weiterhin Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Rheinland-Pfalz plant Arbeitsquarantäne

Um massiven Personalausfällen vor allem in Kliniken entgegenzuwirken, soll es in Rheinland-Pfalz eine Arbeitsquarantäne geben. Damit sollen dann – symptomfreie – Infizierte zur Arbeit gehen können. Die Verordnung dazu muss noch auf den Weg gebracht werden – vorbehaltlich weiterer Änderungen durch das Bundesministerium oder das Robert-Koch-Institut. Details zur Verordnung des Landes gab es auf Nachfrage nicht. Unklar ist damit etwa, ob diese Regelung nur für bestimmte Branchen gelten wird und wie der Nachweis über eine Symptomfreiheit zu führen ist.

In den Schulen wird es ab Montag zwei Mal pro Woche ein anlassloses Testangebot für Schüler und schulisches Personal geben. Auch nach den Osterferien wird dies eine Woche weitergeführt. In den Kitas wird die anlassbezogene Testpflicht fortgesetzt. Die neue Corona-Verordnung soll am 3. April in Kraft treten.

Auch die Landesregierungen im Saarland, in Bayern, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg beschlossen, die meisten Beschränkungen auslaufen zu lassen. Nordrhein-Westfalen wird es wohl genauso handhaben. Hessen hatte bereits erklärt, auf die Hotspot-Regel zu verzichten.