Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An den Grenzen nach Frankreich und Luxemburg wird wegen der Corona-Pandemie kontrolliert, an den Übergängen nach Belgien und den Niederlanden nicht. Die Mainzer Landesregierung stellt dieses unterschiedliche Vorgehen in Frage.

Seit einem Monat werden wegen der Corona-Pandemie die deutschen Grenzen zu mehreren Nachbarländern überwacht. Davon betroffen sind auch die Übergänge nach Frankreich und Luxemburg. Am