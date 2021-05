Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer bekommt im anstehenden Parteiausschlussverfahren der Grünen anwaltliche Unterstützung vom früheren Grünen-Fraktionschef Rezzo Schlauch. „Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Schaden von meiner Partei und meinem Mandanten abzuwehren“, heißt es in einer Erklärung von Schlauch, aus der die „Welt“ am Donnerstag zitierte.

Mit seinem Mandanten Palmer habe er vereinbart, dass dieser „außerhalb des Verfahrens und während der Verfahrensdauer keinerlei Äußerungen, Stellungnahmen zu dem streitbefangenen Sachverhalt und den damit verbundenen Themen tätigt“, erklärte Schlauch.

Sein anwaltliches Mandat verstehe er „ausdrücklich nicht als eine politische Auseinandersetzung mit der Partei, sondern ausschließlich zur Wahrnehmung der rechtlichen Interessen meines Mandanten Boris Palmer“, erklärte Schlauch weiter. Der inzwischen 73-Jährige war von 1998 bis 2002 einer der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag.

Rassismus-Vorwurf

Palmer hatte sich in einem Facebook-Beitrag aus Sicht der Grünen rassistisch über den früheren Nationalspieler Dennis Aogo geäußert. Der Grünen-Landesverband in Baden-Württemberg beschloss daraufhin am vergangenen Samstag, ein Parteiausschlussverfahren gegen Palmer einzuleiten.

Nach Einschätzung des Vorsitzenden des Grünen-Bundesschiedsgerichts, Hartmut Geil, könnte sich das Verfahren über viele Monate hinziehen. Er gehe davon aus, dass das Verfahren „durch alle Instanzen der Schiedsgerichte gehen wird und sich auch in letzter Instanz das Bundesschiedsgericht der Grünen damit befassen wird“, sagte Geil der „Rheinischen Post“.