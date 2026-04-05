Das US-Militär rettet in einer riskanten Mission einen vermissten Offizier aus feindlichem Gebiet. US-Präsident Donald Trump will sich noch mal zu dem Einsatz äußern. Welche Fragen sind noch offen?

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump beschreibt die Rettung des im Iran nach dem Abschuss eines Kampfjets vermissten US-Soldaten wie Szenen aus einem Hollywoodfilm. Immer mehr Details kommen ans Licht. Am Montag (19.00 Uhr MESZ) will Trump mit dem Militär eine Pressekonferenz im Weißen Haus dazu geben. Was zum jetzigen Zeitpunkt bekannt ist - und was nicht.

Der gerettete Soldat

befindet sich aktuell in medizinischer Behandlung, der « New York Times

war in der abgeschossenen F-15E als Waffensystemoffizier im Einsatz. Dieser sitzt im Cockpit des Kampfflugzeugs hinter dem Piloten und ist dafür verantwortlich, dass die Bomben ins Ziel treffen.

ist laut Trump ein «hochgeachteter Colonel», also ein erfahrener Offizier mit langjähriger Karriere.

konnte sich - wie der Pilot - bei dem feindlichen Beschuss per Schleudersitz aus dem abstürzenden Kampfjet retten.

verbarg sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge über 24 Stunden im Südwesten Irans in felsigem Gelände und entging so der Gefangennahme. Laut dem Sender Fox News

und sein Flugzeug wurden laut dem Portal «Axios» von einem tragbaren Raketenwerfer getroffen. «Sie hatten Glück», sagte Trump demnach.

Die Rettungsoperation

wurde im Verbund von mehreren Einheiten des US-Militärs durchgeführt. Eine «unglaubliche Demonstration von Mut und Können von allen Beteiligten», schrieb Trump. Dutzende Flugzeuge sind dem US-Präsidenten zufolge im Einsatz gewesen.

verlief laut Trump auf US-Seite ohne Verletzte oder Tote.

wurde vom Auslandsgeheimdienst CIA unterstützt. Dieser soll der BBC zufolge für die Lokalisierung des Soldaten zuständig gewesen sein und zur Ablenkung Falschinformationen im Iran verbreitet haben.

wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge von iranischen Kräften gestört. Der arabische Sender Al Jazeera zitierte einen US-Beamten, wonach es im Verlauf der Rettung zu einem «heftigen Feuergefecht» kam. Dem Vernehmen nach sorgten US-Luftschläge dafür, dass die Iraner nicht näher an den Soldaten herankommen konnten. Trump stellte es so dar, dass die iranischen «Feinde» dem US-Soldaten Stunde für Stunde näherkamen.

wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge in der Endphase von einem tief in iranischem Gebiet provisorisch errichteten Landefeld ausgeführt. Zwei dort beschädigte Transportflugzeuge - mutmaßlich verursacht durch die Bodenverhältnisse - mussten zurückgelassen und zerstört werden. Damit wurde verhindert, dass sie in iranische Hände fielen, wie die «New York Times» berichtete.

wurde vom Iran als «Fehlschlag» beschrieben, was der US-Darstellung komplett widerspricht. Teheran behauptet, zwei Black-Hawk-Hubschrauber, ein C-130-Transportflugzeug sowie Drohnen beschossen und zerstört zu haben.

wurde durchgeführt, obwohl die USA laut dem Portal «Axios» zunächst eine Falle befürchteten. «Was er am Funkgerät sagte, klang wie etwas, das ein Muslim sagen würde», sagte Trump dem Portal.

Noch unklar oder völlig offen ist