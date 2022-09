Deutschland versucht weiter, vor Beginn der Heizperiode so viel Erdgas wie möglich einzuspeichern. Auch nach dem vorerst dauerhaften Lieferstopp der Russen durch Nord Stream 1 bleibt das so. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was ist passiert?

Am Freitagabend teilte der russische Staatskonzern Gazprom überraschend mit, dass der Gasdurchfluss durch Nord Stream 1 bis auf weiteres gestoppt bleibe – und nicht, wie geplant, nach Abschluss der dreitägigen Wartungsarbeiten wieder aufgenommen werde. Grund für den Stopp sei ein Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja. Bis dieser gestoppt sei, könne kein Gas mehr fließen.

Stimmt diese Begründung?

Die Bundesnetzagentur bezweifelt die Richtigkeit. „Die von russischer Seite behaupteten Mängel sind nach Einschätzung der Bundesnetzagentur technisch kein Grund für die Einstellung des Betriebs“, schreibt die Behörde in ihrem am Samstag veröffentlichten Lagebericht zur Gasversorgung. Ähnlich äußerte sich auch Siemens Energy als Hersteller der angeblich betroffenen Turbine.

Könnte ein Leck den Gasfluss wirklich derart ausbremsen?

Ja, sagt Russland mit Verweis auf einen angeblichen Mangel an Alternativen. Es gebe keine technischen Reserven, hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow bereits am Freitagmittag gesagt. „Es läuft nur eine Turbine.“

Dieser Darstellung widerspricht Siemens Energy: In der Verdichterstation Portowaja stünden genug Turbinen für einen Betrieb der Pipeline zur Verfügung. Außerdem steht in Mülheim immer noch eine (in Kanada) reparierte Turbine für Nord Stream 1, die auf ihren Weitertransport wartet.

Kommt nun gar kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland?

Praktisch ja. Über Waidhaus in Bayern könnte zumindest theoretisch russisches Pipeline-Gas nach Deutschland gelangen. Waidhaus ist unter anderem Anlaufpunkt für Transgas, ein über die Ukraine und die Slowakei laufendes Leitungssystem nach Österreich und Deutschland; gleichzeitig könnte das System aber auch Nord-Stream-1-Gas über Tschechien transportieren. Laut Bundesnetzagentur kamen in Waidhaus allerdings zuletzt nur noch geringe Mengen oder gar nichts mehr an.

Woher kommt dann Gas nach Deutschland?

Vor allem aus Norwegen, Belgien und den Niederlanden. Am Donnerstag flossen nach Angaben der Bundesnetzagentur rund 2900 Gigawattstunden Erdgas aus diesen Ländern in die Bundesrepublik. Zum Vergleich: Am Montag, noch vor der angekündigten Lieferreduktion, transportierte Nord Stream 1 rund 348 Gigawattstunden russisches Erdgas. Anlaufstellen für zukünftige Importe sind zudem die Terminals für verflüssigtes Erdgas (LNG) an Nord- und Ostsee, die gerade im Eiltempo geplant und gebaut werden. Zum Jahreswechsel sollen die ersten Anlagen den Betrieb aufnehmen.

Wird weiter Gas eingespeichert?

Ja, verlautet vom Branchenverband „Initiative Energien Speichern“. Die Füllstände steigen weiterhin, wenngleich nun langsamer. Am 2. September wurden 85,02 Prozent erreicht. Eine Verordnung sieht vor, dass die Speicher am 1. Oktober zu 85 Prozent gefüllt sein müssen. Am 1. November sollen es dann 95 Prozent sein. Das könnte allerdings schwierig werden, sollte der komplette Ausfall russischer Gastransporte weitergehen. Klar war dabei immer: Die bei einem Füllstand von 95 Prozent gespeicherte Gasmenge entspricht dem bundesweiten Verbrauch im Januar und Februar 2022. Der Füllstand 95 Prozent würde also nicht für eine komplette Heizperiode reichen