Mitten in der größten Energiekrise seit Jahrzehnten besucht Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die Krisen-Raffinerie in Schwedt.

Eigentlich ist Katherina Reiche (CDU) zur PCK-Raffinerie in Schwedt gekommen, um einen Scheck zu überreichen. Mit exakt 349.386.181,78 Euro fördert der Bund den Aufbau einer Anlage, mit der hier ab 2030 synthetisches (und damit klimafreundliches) Kerosin hergestellt werden soll. Die Summe steht bis auf den Cent genau auf dem symbolischen Förderbescheid, den die Wirtschaftsministerin zusammen mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) überreicht. Ein Standardtermin, zu dem in normalen Zeiten ein paar Kommunalpolitiker und die Lokalpresse kommen würden.

Doch weil die Zeiten so sind, wie sie sind, kann die Wirtschaftsministerin keine Raffinerie besuchen, ohne dass es direkt unter dem Brennglas der bundesweiten Öffentlichkeit um das große Ganze geht. Um ein großes Raffineriekonzept. Um die Beschäftigungssicherung für die 1200 Mitarbeiter in Schwedt. Um den Einfluss Russlands. Um die Versorgungssicherheit in Deutschland.

Berühmteste Raffinerie des Landes

Hinter Reiche erstreckt sich auf zwölf Quadratkilometern die wohl bekannteste Raffinerie Deutschlands. Verschlungene Rohre, ein großer Kühlturm, ein kleines Kraftwerk, Druckausgleichstürme, an deren Spitzen unentwegt Flammen lodern. Elf solcher Anlagen gibt es in Deutschland, acht produzieren neben Diesel und Benzin auch Kerosin. Doch keine ist so oft in den Schlagzeilen wie Schwedt.

Weil die Raffinerie dem russischen Staatskonzern Rosneft gehört, steht sie seit 2022 unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur. Das Rohöl bezog die Anlage aus der „Druschba“-Pipeline, die von Kasachstan durch Russland nach Brandenburg führt – bis die Russen den Ölhahn Anfang des Monats vollständig abgedreht haben.

Der Ausfall muss mit Lieferungen über den Seeweg kompensiert werden, über die Häfen in Rostock und Danzig. Doch von dort kommt deutlich weniger. 11,5 Millionen Tonnen könnte man verarbeiten. Über die Häfen kommen acht Millionen Tonnen an, sechs Millionen über Rostock und zwei Millionen über Danzig.

Und so versucht die Ministerin vor allem zu beruhigen. Mit Polen sei man in guten Gesprächen, was die Steigerung der Mengen angeht, einen Kerosinengpass will sie in Deutschland nicht sehen. Darüber hinaus wolle sie aber auch mal festhalten, dass es einen Unterschied gibt, ob ein Flug teurer wird oder ob der gesamte Flugverkehr nicht mehr stattfinden kann. „Mir scheint manche öffentliche Diskussion doch weit überzogen“, sagt Reiche. Ja, Flüge würden teurer. Doch der Fakt, dass es Flüge gibt, zeige, dass die Fluggesellschaften den Betrieb aufrechterhalten können.

Die Perspektive kann man in Schwedt bekommen. Diesem Ort, an dem man schon ganz anderes überstanden hat. Die ersten Drosselungen, die Ungewissheit, die Sanktionen von EU und USA gegen die Rosneft. Unvergessen, wie der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kam, auf einen Tisch kletterte und sich dem Unmut der Beschäftigten stellte.

Reiche bleibt auf dem Boden. „Das PCK ist wie fast kein anderes Unternehmen in den letzten Jahren durch Irrungen und Wirrungen gegangen“, sagt sie und sichert den Beschäftigten eine Job-Garantie bis Ende 2026 zu. Die entsprechende Beschäftigungssicherung soll verlängert werden, „um Konstanz zu haben, um den Mitarbeitern und Mitarbeitern und der Region dieses Signal an Sicherheit zu geben“.

Beschäftigungsgarantie und Raffinerie-Konzept

Darüber hinaus kündigt Reiche ein Raffineriekonzept an, „das darauf abzielt, Raffineriestandorte in Deutschland zu halten“. „Das hat viel zu tun mit Belastungen durch den CO 2 -Preis und aus der Industrie-Emissionsrichtlinie. Also jenen Standortbedingungen, die es unseren Raffinerien immer noch mal schwerer macht, im internationalen Wettbewerb zu bestehen.“

Dietmar Woidke: „Deutschland braucht jede Einzelne seiner Raffinerien. Wenn wir Klimaneutralität wollen, müssen wir Industrie wollen. Das deutsche Modell kann erfolgreich sein, aber nur, wenn wir eine starke Industrie behalten.“