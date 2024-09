Damit Sachsen und Thüringen nach dem schwierigen Ergebnis bei den Landtagswahlen regiert werden können, müssen sich die demokratischen Parteien bewegen. Das gilt besonders für CDU und BSW.

Man möchte mit Mario Voigt nicht tauschen. Denn der 47-jährige CDU-Politiker hat zwar gute Chancen, der nächste Ministerpräsident von Thüringen zu werden. Doch es ergeht ihm wie jemandem, der sich in einem Boot mit Menschen wiederfindet, mit denen er zu einem beträchtlichen Teil am liebsten gar nichts zu tun hätte. Doch er weiß: Wenn nicht alle zusammenarbeiten, droht der Kahn zu kentern. Dann können sie allesamt nicht überleben.

Die Wählerinnen und Wähler haben die CDU nicht nur in Thüringen, sondern auch in Sachsen vor schwierige Aufgaben gestellt. In Dresden kann Ministerpräsident Michael Kretschmer nur eine stabile Mehrheit gewinnen, wenn er neben der SPD auch mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) regiert. In Thüringen ist die Lage indes noch komplizierter: Auch eine Koalition aus CDU, SPD und BSW würde knapp die Mehrheit verfehlen. Da alle – zu Recht – ein Bündnis mit der AfD ausschließen, bleibt nur noch die Linke als Ansprechpartner. Eine solche Zusammenarbeit aber haben die Christdemokraten per Beschluss ausgeschlossen.

Die CDU sollte sich für die Linke öffnen

Doch die CDU sollte sich angesichts des Ergebnisses von Thüringen einer Zusammenarbeit mit der Linken öffnen. Viele Menschen dort wünschen sich nach fünf Jahren rot-rot-grüner Minderheitsregierung eine stabile Mehrheit. Der frühere CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat recht, wenn er sagt, der Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken sei falsch gewesen, weil es sich bei der Links-Partei im Osten größtenteils eher um konservative Sozialdemokratie handele.

„Die Demokratie lebt vom Kompromiss. Wer keine Kompromisse machen kann, ist für die Demokratie nicht zu gebrauchen.“ Dieser Satz gilt jetzt auch für die CDU in Thüringen. Er gilt aber ebenso für das BSW. Dessen Namensgeberin und Parteivorsitzende Wagenknecht hat zwar wenig Interesse an Details der thüringischen Landespolitik. Doch wer mit einer Partei zu einer Wahl antritt, ist später in der Verantwortung, Politik zu machen, die den Menschen im Alltag weiterhilft.

Koalitionen müssen effektiv miteinander regieren

Dass es keine Koalition mit der AfD gibt, haben alle anderen Parteien vorab gesagt. Dieser Schwur muss auch nach der Wahl gelten – zumal es sich um gesichert rechtsextreme AfD-Landesverbände handelt. Nur: Die Tatsache, dass in Thüringen mit der AfD die stärkste Partei in die Opposition geht, bedeutet im Umkehrschluss, dass die anderen Parteien liefern müssen. Sie müssen nicht nur in einer ungewohnten Koalition zusammenfinden. Sie müssen dann auch gut, reibungsarm und effektiv miteinander regieren. Sonst wird die AfD bei den nächsten Wahlen noch stärker.

Die Ampel im Bund wiederum muss aus den Wahlergebnissen in Sachsen und Thüringen mindestens den Schluss ziehen, sich nicht mehr ständig selbst zu sabotieren. Dieser Satz ist so oft geschrieben worden, dass einem jetzt die Finger wehtun. Richtig ist er trotzdem. Nach der Haushaltseinigung darf nicht mehr vor dem nächsten Haushaltsstreit sein. Die Maßnahmen für mehr Wirtschaftswachstum in Deutschland müssen schnell und unkompliziert kommen. Das Rentenpaket darf nicht zum nächsten Dauerstreitpunkt werden. Passiert dies nicht, ist allen drei Parteien in Berlin nicht mehr zu helfen.

Gemeinsame Schritte in Asylpolitik nötig

Der Kompromiss ist oft dort am wertvollsten, wo er unwahrscheinlich erscheint. Es wäre eine gute Sache, wenn Regierung und Opposition, wenn Bund und Länder, sich bei ihren Gesprächen über Asyl und Migration auf weitere gemeinsame Schritte verständigen würden. Trotz grundlegender Unterschiede in Sachfragen kann selbst hier gemeinsam etwas bewegt werden.