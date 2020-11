Mit insgesamt 89 Einzelmaßnahmen will die Bundesregierung den Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus stärken. Wofür der Bund in den nächsten vier Jahren über eine Milliarde Euro ausgeben will.

Der zuständige Kabinettsausschuss beschloss am Mittwoch einen Katalog von 89 Maßnahmen im Kampf gegen rechten Hass. Das Paket muss noch von der Bundesregierung insgesamt gebilligt werden. Die Bundesregierung hatte den Kabinettsausschuss nach den rechtsextremistisch motivierten Morden von Hanau ins Leben gerufen.

Die Regierung wolle die Ursachen von Rechtsextremismus und Rassismus besser verstehen lernen, als starker Staat Antworten geben und die demokratische Zivilgesellschaft stärken, hieß es in einer Erklärung zu dem Katalog. Das Finanzvolumen für die Vorhaben beträgt demnach für den Zeitraum 2021 bis 2024 mehr als eine Milliarde Euro. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hob aus der Fülle der vereinbarten Maßnahmen unter anderem das Vorhaben hervor, sogenannte Feindeslisten, mit denen Menschen bedroht werden, explizit unter Strafe zu stellen. Geplant sei auch ein neuer Straftatbestand „für antisemitische oder rassistische Hetze“, die direkt an die Betroffenen gerichtet ist und deshalb nicht als Volksverhetzung gilt.

Änderung im Grundgesetz

Außerdem werde der Begriff „Rasse“ aus dem Grundgesetz gestrichen, kündigte Lambrecht an. Stattdessen werde eine Formulierung gewählt, „die zugleich zeitgemäß ist und dem Willen des Grundgesetzes gerecht wird: nie wieder Rassismus“.

Als „Meilenstein“ bezeichnete Integrationsstaatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU) den Plan, Betroffenen von Rassismus und ihrem sozialen Umfeld mit einem Beratungszentrum gegen Rassismus und einer zentralen Hotline Hilfe anzubieten. Die Arbeit sei aber nicht abgeschlossen, betonte Widmann-Mauz. „Die Bekämpfung von Rassismus ist eine Daueraufgabe, die uns noch lange beschäftigen wird.“

Der öffentliche Dienst soll gezielte Kampagnen zur Anwerbung von mehr Menschen mit Migrationshintergrund starten und Auswahlverfahren auf den Prüfstand stellen. Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden und im öffentlichen Dienst insgesamt soll mit einem eigenen Lagebild beleuchtet werden. Forschungsprojekte zu Alltagsrassismus, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit sowie zum Polizeialltag will die Regierung ebenfalls fördern.

Das Auswärtige Amt will sich verstärkt der Aufarbeitung des Kolonialismus widmen, was sich auch in Schulbüchern niederschlagen soll.

Zentralrat lobt Paket

Der Zentralrat der Juden in Deutschland begrüßte den Maßnahmenkatalog. Zentralratspräsident Josef Schuster betonte indes: „Die Vorschläge dürfen mit dem Ende der Legislaturperiode im nächsten Jahr nicht in der Schublade verschwinden, sondern müssen auf jeden Fall fortgeführt werden.“ Zudem müsse ein stärkerer Fokus auch auf die Bekämpfung von Antiziganismus gelegt werden, so Schuster.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Opfer terroristischer Straftaten, Edgar Franke (SPD), forderte mit Blick auf die Präsenz von Rechtsextremen bei Demos gegen die Corona-Politik der Regierung: „Wir müssen dafür sorgen, dass aus der Corona-Krise keine Demokratie-Krise wird. Hetzer und Rassisten sind viel zu laut, obwohl sie eine kleine Minderheit sind.“

Die Türkische Gemeinde Deutschland zeigte sich nur bedingt zufrieden mit dem Paket. Der Bundesvorsitzende Gökay Sofuoglu beklagte, es fehle an konkreten Zielen, die sich auch nachvollziehen ließen. „Dieses Niveau erreicht der Katalog leider überhaupt nicht. Wie tiefgreifend die Vorschläge tatsächlich wirken können, lässt sich daher zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht beurteilen“, erklärte Sofuoglu.