Wie viel Rassismus gibt es bei der deutschen Polizei? Sind es Einzelfälle oder mehr – das will die Bundesregierung jetzt mit einer Studie klären lassen.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, plant die Bundesregierung eine Studie zum sogenannten Racial Profiling bei der Polizei. Das teilten Sprecher des Innen- und des Justizministeriums am Donnerstag mit. Von Racial Profiling bei der Polizei spricht man, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Haarfarbe oder anderer äußerer Merkmale, aber ohne einen konkreten Anlass, kontrolliert werden.

„Aus Sicht des Bundesjustizministeriums ist eine Studie zu Racial Profiling – bezogen auf den Bund und die Länder – ein wichtiger Schritt, um fundierte Erkenntnisse über das Phänomen zu erlangen und darauf aufbauend über mögliche Gegenmaßnahmen zu diskutieren“, erklärte ein Sprecher. Eine solche Studie habe auch die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz in ihrem aktuellen Bericht über Deutschland empfohlen.

Die Grünen hoffen derweil auf Unterstützung der SPD-Bundestagsfraktion bei ihrem Vorstoß für einen unabhängigen Polizeibeauftragten des Bundes. „Nun ist die SPD gefragt, das umzusetzen, was von ihrer Vorsitzenden öffentlich gefordert wurde“, sagte die grüne Innenpolitikerin Irene Mihalic. Die Grünen plädieren für die Einrichtung eines Polizeibeauftragten, an den sich Bürger wenden können, wenn ihnen Fehlverhalten oder strukturelle Missstände bei der Polizei aufgefallen sind. Bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag hatten vor allem Redner der Union erklärt, dass dies im Prinzip ein Misstrauensvotum gegen die Polizei sei. Die SPD verwies auf Anlaufstellen in den Ländern.

Esken relativiert Aussage über „latenten Rassismus“

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte Anfang der Woche mit Blick auf die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA von „latentem Rassismus“ bei der deutschen Polizei gesprochen. Um Fälle ungerechtfertigter Polizeigewalt aufzuarbeiten, forderte sie eine unabhängige Beschwerdestelle. Am Donnerstag relativierte sie ihre Aussage, sprach von Einzelfällen. Es sei nicht ihre Absicht gewesen, die Polizeibeamten „unter Generalverdacht“ zu stellen, sagte sie nach einem Besuch der Polizeiakademie Niedersachsen.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Polizisten pauschal unter Rassismus-Verdacht zu stellen, finde ich nicht in Ordnung.“ Bevor junge Leute zur Polizei kämen, würden sie vom Verfassungsschutz überprüft. Während der Ausbildung gebe es Ethikunterricht. Trotzdem könne man auch mit Blick auf Rassismus bei der Polizei „niemals nie sagen“, so der CDU-Politiker.