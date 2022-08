Eigentlich will Kanzler Scholz den Inhalt eines neuen Entlastungspakets lieber regierungsintern beraten. Doch seine Koalitionspartner machen nicht mit.

Ein neues Entlastungspaket muss nach Ansicht von Wirtschaftsminister Robert Habeck und Familienministerin Lisa Paus (beide Grüne) einen Schwerpunkt auf die Unterstützung von Geringverdienern legen. Familien und Haushalte mit wenig Einkommen seien durch die Inflation stärker betroffen, sagte Paus am Montag im sächsischen Sebnitz am Rande ihrer Sommertour. „Und dann ist jetzt nicht die Zeit wieder von unten nach oben zu verteilen, sondern wir müssen tatsächlich von oben nach unten verteilen.“

Habeck erklärte im ZDF, die verschiedenen Entlastungsvorschläge hätten ihre jeweiligen Gründe, so auch der von Finanzminister Christian Lindner (FDP) geplante steuerliche Ausgleich für die Inflation. Aber nicht alle Maßnahmen seien in der derzeitigen Lage gleichermaßen wichtig. Für ihn sei der stärkste Grund für Entlastungen, „dass wir den demokratischen Grundkonsens halten müssen, indem wir einen sozialen Ausgleich schaffen“.

Steigende Kosten

In der Ampel-Koalition gibt es abweichende Vorstellungen über den Inhalt eines dritten Entlastungspakets, das Scholz für die kommenden Wochen in Aussicht gestellt hat. Wie es genau aussehe, werde „vertrauensvoll in der Regierung“ besprochen, hatte der Kanzler gesagt. Explodierende Energiekosten und stark steigende Lebensmittelpreise machen vielen Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen.

Paus betonte, man tue alles dafür, dass Menschen, die existenziell bedroht seien, klar unterstützt würden. Gleichzeitig brauche es Solidarität in der Gesellschaft. „Wir haben Krieg in Europa (...) das kann man nicht einfach mal auf einer Arschbacke absitzen.“

Was ist mit Studierenden und Rentnern?

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, warb im Deutschlandfunk dafür, den Kreis der Wohngeldempfänger etwas weiter zu fassen sowie das Wohngeld an die Energiekosten zu koppeln und „jährlich zu dynamisieren“. Die Fraktionschefin der Linken, Amira Mohamed Ali, setzte sich für eine hohe Einmalzahlung von 1500 Euro pro Haushalt und 600 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied ein. Das solle für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen gelten. Die Linke erneuerte zudem ihre Forderung nach einer Deckelung der Gas- und Strompreise.

Aus Opposition und Koalition kommen zudem Rufe nach einer gezielten Entlastung von Studierenden und Rentnern. Beide Gruppen seien bisher nicht berücksichtigt worden und litten besonders unter der Lage, sagte Unionsparlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) am Montag. Die Grünen wollen laut Fraktionschefin Katharina Dröge auf Unterstützung für Studierende und Rentner drängen.

Kommentar: Chaos auf der Baustelle