Union und SPD haben sich auf Eckpunkte für einen Haushalt geeinigt. Darin enthalten: Abgaben für süße Lebensmittel und eine deutliche Steigerung der Verteidigungsausgaben.

Die Bundesregierung hat sich auf Eckpunkte für den Haushalt 2027 und für die Finanzplanung bis 2030 geeinigt. Das hat die RHEINPFALZ aus Kreisen des Finanzministeriums erfahren. Geplant sind neben steigenden Verteidigungsausgaben und Investitionen auch neue Einnahmequellen für den Staat. Konkret plant die Regierung die Einführung einer Zuckerabgabe, eine Plastikabgabe sowie eine Besteuerung von Kryptowährungen (etwa Bitcoin).

Die Zuckerabgabe war eine Forderung der Gesundheitskommission. Sie hat vor allem zum Ziel, den Zuckeranteil in süßen Getränken zu senken und damit Adipositas und Diabetes vorzubeugen. In Großbritannien hatte die Einführung einer vergleichbaren Steuer diesen Effekt. Die Einführung der von der EU vorgegebenen Abgabe auf nicht recycelbare Plastikverpackungen ist in Österreich vergangene Woche am Widerstand der Wirtschaft und des Handels gescheitert.

Eckpunkte sollen am Mittwoch beschlossen werden

Die Eckpunkte des Haushaltes sollen am Mittwoch zusammen mit der Reform des Gesundheitssystems im Kabinett beschlossen werden. Konkrete Steuersätze und Einsparsummen sind in diesem ersten Wurf noch nicht enthalten. Sie sollen im konkreten Haushalt nachfolgen, der bis zum 6. Juli von der Regierung auf den Weg gebracht und im Dezember vom Bundestag beschlossen werden soll.

Insgesamt sollen die Ausgaben von aktuell 524,5 Milliarden Euro auf 543,3 Milliarden im Jahr 2027 und perspektivisch auf 625,1 Milliarden im Jahr 2030 anwachsen. Der Aufwuchs ab 2027 lässt sich fast vollständig auf den Anstieg der Verteidigungsausgaben von 105,8 (2027) auf 179,9 Milliarden Euro zurückführen. Die Neuverschuldung liegt bei 110,8 Milliarden Euro im Jahr 2027 und wächst auf 152,7 Milliarden im Jahr 2030 an.

Haushaltslücke noch zu schließen

Ebenfalls in den Eckpunkten vermerkt ist ein sogenannter Handlungsbedarf von 29,1 Milliarden Euro für das Jahr 2028, also eine Haushaltslücke, die es noch zu schließen gilt. Die Summe ist laut Regierungskreisen auf die veränderte wirtschaftliche Lage in Folge des Iran-Krieges zurückzuführen. Die Bundesregierung musste ihre Wachstumsprognose für die Jahre 2026 und 2027 deutlich nach unten korrigieren.

Im Ministerium wird mit dem Haushalt der Schwerpunkt deshalb verstärkt auf Strukturreformen für eine höhere Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit gelegt, heißt es. Auch Konsolidierungen, also die Überprüfung staatlicher Ausgaben, sei ein solcher Schwerpunkt.