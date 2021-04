Bürger aus der EU dürfen jetzt schon einreisen.

Die griechische Regierung will die Corona-Beschränkungen in den nächsten Wochen lockern. Am 15. Mai soll der Tourismus wieder hochgefahren werden. Das kündigte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Mittwochabend in einer Fernsehansprache an. Von der letzten Aprilwoche an sollen alle über 30-Jährigen geimpft werden, sagte Mitsotakis. Außerdem soll am ersten Maiwochenende die Außengastronomie wieder öffnen. Beschäftigte in Restaurants, Tavernen und Straßencafés müssen sich regelmäßig Selbsttests unterziehen. Ab Mitte Mai will die Regierung die Einreisebeschränkungen für Besucher aus weiteren Ländern lockern, um den Tourismus hochzufahren. Bereits seit Anfang dieser Woche können Besucher aus den EU-Staaten und einigen anderen Ländern ohne Quarantänepflicht einreisen, sofern sie einen Impfnachweis haben oder einen negativen PCR-Test vorlegen.