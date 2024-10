Die Koalitionäre streiten sich öffentlich, arbeiten gegeneinander, und der Kanzler schaut zu. So kann das nicht noch ein Jahr weitergehen.

Wenn man sich zu Gemüte führt, was sich die Ampel-Koalitionäre gerade in den vergangenen drei Tagen alles an den Kopf geworfen haben, kommt man nicht auf den Gedanken, dass hier eine Regierung am Werk ist, die sich ihrer Verantwortung bewusst ist. Man schaut auf eine Gruppe von Streithähnen, die mehr an die gescheiterten Gestalten in einem Big-Brother-Haus des Trash-Fernsehens erinnert als an eine „Fortschrittskoalition“, als die SPD, Grüne und FDP vor drei Jahren antraten und den Anspruch formulierten, das Land voran zu bringen.

In der Corona- und Energiekrise vermochte diese Regierung noch vernünftig zu agieren. Sie stellte Milliarden bereit, um Bürger und Unternehmen angesichts inflationärer Gas- und Strompreise zu entlasten. Es gelang ihr, Alternativen zur ausbleibenden russischen Energieversorgung zu schaffen, sie erkannte die Notwendigkeit, deutlich mehr als bisher in die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu investieren und machte große Schritte Richtung Digitalisierung im Gesundheitswesen.

Jeder kämpft auf eigene Rechnung

Doch jetzt produziert die Ampel nur noch Luftblasen, die regelmäßig am Widerstand des jeweils anderen Koalitionspartners zerplatzen. Sogar Vorhaben, bei denen man sich einig war, etwa die dringliche Aufarbeitung der Corona-Pandemie, werden im Zank der Parteien zerschreddert.

Die drei wichtigsten Vertreter der Regierung, die bislang Schlimmeres verhindern konnten – Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) –, sind erkennbar an einer Zusammenarbeit nicht mehr interessiert, sondern kämpfen als politische Rivalen auf eigene Rechnung. Die besondere Tragik ist, dass man verfolgen kann, wie auf offener Bühne die Autorität des Kanzlers von Tag zu Tag erodiert.

Kubicki und die „Dilettanten“

In dieser Woche wird dies deutlicher als jemals zuvor: Scholz lädt Industrievertreter und Gewerkschafter zum Gipfel ein, ohne die beiden zuständigen Minister einzubinden. Habeck präsentiert unabgesprochen ein Subventionsprogramm für Firmen, obwohl er weiß, dass dies mit Lindner nie und nimmer zu machen ist. Lindner wiederum lässt über seine Fraktion einen Gegengipfel mit Unternehmensverbänden organisieren und erlaubt seinem Parteivize Wolfgang Kubicki die Worte zu sagen, man dürfe Gespräche mit der Wirtschaft „keinesfalls Dilettanten überlassen“.

Diese Regierung macht sich nicht einmal mehr die Mühe, die Differenzen zu kaschieren, sie trägt sie geradezu lustvoll aus. Damit ist die Ampel auch mitschuldig an dem wachsenden Zorn der Bürger auf die Politik. Das kann nur jene freuen, die mit einfachen Antworten am äußersten Rand agieren.

„Besinnt euch oder hört auf!“

Das Ampelbündnis – brauchen wir das noch, oder kann das weg? Diese Frage beantwortet sich demnächst von selbst. Wenn die Einigung über die Deckung einer mehrere Milliarden Euro großen Lücke im Bundeshaushalt bis zur entscheidenden Sitzung am 14. November misslingt, kann die Regierung politisch den Bankrott erklären. Neuwahlen wären die Folge. Das ist bei Licht betrachtet nicht schön, aber in einer Demokratie auch keine Katastrophe. Man kann Ex-SPD-Parteichef Sigmar Gabriel nur recht geben, wenn er an die Ampel appelliert: „Besinnt euch oder hört auf!“