Die Wirtschaft leidet unter einem Arbeitskräftemangel. Ohne mehr Zuwanderung werden sich die Lücken kaum schließen lassen. Was die Bundesregierung hierzu plant.

Wer schon heute einen Blick in Deutschlands Zukunft werfen will, der sollte zu einem Flughafen fahren. In der Luftfahrtbranche fehlt es an allen Ecken und Enden an Personal. Um das System vor dem