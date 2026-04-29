Soziale Medien müssen den Schutz von Kindern endlich ernst nehmen. Nur ein gemeinsames Vorgehen der EU kann sie dazu bringen.

Die Vorwürfe der EU-Kommission sind stichhaltig: Der Konzern Meta tue nicht genug, um Kinder von seinen Plattformen Instagram und Facebook fernzuhalten. Die sind gemäß der eigenen Nutzungsbedingungen erst ab 13 zugänglich. Kontrolliert geschweige denn durchgesetzt wird das höchstens halbherzig. Und dass die Inhalte der sozialen Medien wenig kindgerecht sind, liegt ebenfalls auf der Hand. Aber für die Internetriesen, zu denen auch Youtube oder Tiktok gehören, wiegen Geschäftsinteressen mehr als das Wohlergehen der Nutzer. Das ist keine neue Erkenntnis.

Brüssel pocht unermüdlich auf die Einhaltung der Regeln, die für digitale Dienste eingeführt wurden. Das ist offenkundig notwendig. Und als Wirtschaftsraum mit 450 Millionen Konsumenten hat die EU auch Gewicht, um sich zu behaupten. Meta & Co. können die Vorwürfe also nicht einfach beiseite wischen.

Das Thema Social-Media-Verbot wird gerade vielerorts stark diskutiert. Diverse Länder sind dabei, Beschränkungen für den Zugang Minderjähriger zu prüfen oder schon zu erlassen. Auch vor diesem Hintergrund sind die Vorstöße der EU, die jüngst zudem eine App zur Altersverifikation entwickelt hat, zu sehen: Nationale Alleingänge und ein Flickenteppich von Regelungen sollten nach Auffassung der Kommission unterbleiben. Tatsächlich ist es aussichtsreicher, den marktbeherrschenden Unternehmen gemeinsam die Stirn zu bieten.