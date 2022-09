Das Land Rheinland-Pfalz ordnet die Finanzierung der Kommunen neu. Für zwei pfälzische Landkreise bedeutet das voraussichtlich, dass sie künftig weniger Geld erhalten.

Bis zum Jahresende muss der Landtag über einen Gesetzesentwurf entscheiden, der am Dienstag das Kabinett passiert hat. Ministerpräsidentin Malu Dreyer stellte die Eckpunkte am Mittwoch gemeinsam mit Innenminister Roger Lewentz und Finanzministerin Doris Ahnen (alle SPD) in Mainz vor. Demzufolge erhalten Kreise, Städte und Gemeinden im kommenden Jahr 275 Millionen Euro mehr als dieses Jahr.

Höhere Grund- und Gewerbesteuern wahrscheinlich

Allerdings geht mit der Reformierung des sogenannten Kommunalen Finanzausgleichs einher, dass viele Gemeinden und Städte wohl ihre Grund- und Gewerbesteuern erhöhen müssen. Die Landesregierung geht davon aus, dass sowohl der Landkreis Südwestpfalz als auch der Rhein-Pfalz-Kreis künftig mit weniger Zuweisungen aus dem Landeshaushalt rechnen müssen als bisher. Gleiches gilt für die Kreise Birkenfeld sowie Mainz-Bingen. Arme Kommunen wie die Städte Kaiserslautern, Pirmasens und Ludwigshafen sollen höhere Beträge überwiesen bekommen.

Das Land musste die Finanzierung der Kommunen neu regeln: Der Verfassungsgerichtshof erklärte 2020 auf Klage der Stadt Pirmasens und des Kreises Kaiserslautern hin die bisherige Praxis als verfassungswidrig.