Was in Ungarn und in Polen geschieht, ist ein Angriff auf die Grundwerte Europas. Gegen diese Entwicklung muss die Union vorgehen, es ist zu ihrem eigenen Schutz.

Wieder einmal stellt die Kommission Ungarn und Polen ein sehr schlechtes Zeugnis in Sachen Rechtsstaatlichkeit aus. Und wieder einmal wird das für beide Staaten konkret keine größeren Folgen haben.