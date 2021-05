Bei der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung in Chile hat die Partei des rechtsgerichteten Präsidenten Sebastián Piñera eine Überraschung erlebt.

Die neue chilenische Verfassung wird vor allem von Vertretern der Zivilgesellschaft und von Mitte-links-Politikern geschrieben werden. Bei der Wahl zur verfassunggebenden Versammlung wurden die Regierungspartei von Präsident Sebastián Piñera und die ultrarechten Parteien am Sonntag regelrecht abgestraft. Nach Auszählung von knapp 80 Prozent der Stimmen entfallen auf die beiden Listen „Lista Apruebo“ und „Apruebo Dignidad“, die Zentrumsparteien bis zu den Kommunisten umfassen, gut ein Drittel der Voten. Die Rechtsparteien im Bündnis „Vamos por Chile“ kamen auf weniger als ein Viertel der Stimmen und verfehlen das wichtige Quorum von einem Drittel in der künftigen Verfassungsversammlung.

Unabhängige Listen weit vorn

Die unabhängigen Listen, auf denen unter anderem Musiker, Schauspieler, Akademiker und LGBTQ-Vertreter kandidierten, erreichten rund 40 Prozent der Stimmen. Demnach bekämen die Unabhängigen rund ein Drittel der 155 Sitze in der „Constituyente“, 17 Sitze sind fest an Vertreter der Ureinwohner vergeben. Das Gremium soll im Juni mit der Ausarbeitung des neuen demokratischen Grundgesetzes beginnen. 2022 soll es zur Abstimmung bereit sein. Ein sehr ambitioniertes Ziel, denn die Verfassungsmütter und -väter fangen praktisch bei null an. Damit es in Kraft treten kann, müssen mindestens zwei Drittel der stimmberechtigten Chilenen für die Annahme stimmen. Die große Mehrheit der 19 Millionen Chileninnen und Chilenen will ein neues Sozial- und Wirtschaftsmodell mit einem stärker fürsorgenden Staat.

Im November werden Chiles Präsident und Parlament neu gewählt. Bei ihrem Amtsantritt im März 2022 wird noch nicht feststehen, auf welcher verfassungsrechtlichen Basis sie amtieren.