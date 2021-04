Jahrelang hat der Militärische Abschirmdienst (MAD) gezögert, bei der Bundeswehr von der Vernetzung gewaltbereiter Rechtsextremisten zu sprechen. Mittlerweile denkt der interne Bundeswehrgeheimdienst um: „Rechte Netzwerke und Strukturen“ gebe es in der Truppe sehr wohl. Gerade in der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) könne man nicht mehr nur von Einzelfällen ausgehen, so der Präsident der Behörde, Christof Gramm.

Es gibt also ein Umdenken im MAD, dem kleinsten Geheimdienst des Bundes mit Sitz in Köln. Die Neubewertung der Lage hat mit der erdrückenden Last an Hinweisen auf verfassungsfeindlich gesonnene Soldaten im KSK zu tun. Bisher sprach der MAD von „Kennverhältnissen“ zwischen Verdächtigen über soziale Medien und im realen Leben.

Nun wählte MAD-Präsident Gramm die Formulierung, es gebe eine „neue Dimension“ von Rechtsextremismus – vor allem in der Elitetruppe KSK. Dort gebe es „falsche Patrioten“, die in Wahrheit das Grundgesetz ablehnten. Ein teilweise unguter Korpsgeist und einige „Figuren“ sorgten dafür, dass es eine „Mauer des Schweigens“ gebe. Es gelinge dem MAD aber, hier Risse zu erzeugen.

Wie kann das KSK reformiert werden?

Immerhin: Von einer „Untergrundarmee“ zu sprechen, sei nicht angebracht, sagte Gramm am Montag in Berlin bei einer öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Nachrichtendienste. Den Aussagen Gramms kommt eine besondere Bedeutung zu, da Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Mittwoch dem Verteidigungsausschuss ein Konzept zur Reform des KSK vorstellen will. Kramp-Karrenbauer hatte nach Bekanntwerden von Fällen mit rechtsextremistischem Hintergrund ein hartes Vorgehen beim KSK angekündigt.

Die Erkenntnisse des MAD sind dabei von höchster Bedeutung, doch das Vertrauen der Abgeordneten in den Bundeswehrgeheimdienst ist gestört. Im Vorjahr wollte der MAD glauben machen, in der Bundeswehr gebe es höchstens 14 Rechtsextreme, also so gut wie keine. Der Anteil an allen Soldaten liege damit im Promillebereich. Nun stellt sich heraus, dass die Verdachtsfälle von Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern erkennbar höher anzusetzen sind, nämlich bei 600. Manche Oppositionsabgeordnete argwöhnen, dem MAD falle es schwer, in der Truppe zu ermitteln, weil man quasi selbst zur Truppe gehört. Vieles entwickelte sich „unter dem Radar“ des MAD.

KSK – eine geheim operierende Einheit

In den Blickpunkt der Extremismusabwehr ist das im baden-württembergischen Calw stationierte KSK gerückt. Der geheim operierenden Einheit gehören etwa 1400 Kommandosoldaten und Unterstützungskräfte an. Zu ihren Aufgaben zählt die Rettung Deutscher aus Kriegs- und Krisengebieten, die Festnahme von Kriegsverbrechern und Terroristen, das Gewinnen von Informationen in Krisengebieten, die Ausbildung verbündeter Streitkräfte und die Bekämpfung strategisch wichtiger Stellungen eines Gegners.

MAD schaut genauer hin

Wie mehrfach berichtet, haben dort falsch verstandener Korpsgeist und eine verfassungsfeindliche Gesinnung zu rechtsextremen Umtrieben geführt. Der MAD soll das erst spät erkannt und noch später dem Verfassungsschutz gemeldet haben. Gestern beteuerte MAD-Chef Gramm, dass seine Behörde nun „genauer hinschaue“. Gramm sagte, es gebe im KSK eine überdurchschnittlich hohe Fallzahl von Personen, „die wir bearbeiten“.

Zurzeit seien es 20 Fälle, bei zehn weiteren sei die Bearbeitung bereits abgeschlossen. Diese Personen hätten das KSK oder die Bundeswehr mittlerweile verlassen. Es seien Personen, die den Staat negierten, die sich antisemitisch oder fremdenfeindliche geäußert oder mit anderen ein „Tag X“-Szenarium zum Umsturz entwickelt hätten.

Verfassungstreue Voraussetzung

Gramm betonte, das KSK sei gesondert zu betrachten, die Lage dort könne nicht auf die gesamte Bundeswehr übertragen werden. Der MAD-Präsident bekräftigte aber, dass Verfassungstreue Berufspflicht sei. „Für extremistische Personen und für Personen mit fehlender Verfassungstreue darf es in der Bundeswehr weder Verständnis noch stillschweigend geduldete Rückzugsräume geben“, stellte Gramm klar.