Es war das Sprachrohr der Rechtsextremisten, nun wurde das „Compact“-Magazin verboten. Ein überfälliger Schritt.

Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut. Sie sorgt dafür, dass man in diesem Land fast alles sagen, schreiben und verbreiten darf. Nur in Extremfällen stößt sie an ihre Grenzen. Ein solcher ist das rechtsextremistische „Compact“-Magazin, das nun verboten wurde.

Die Pressefreiheit geht weit, aber sie ist nicht bedingungslos. Schaut man sich an, wie verfassungsfeindlich das „Compact“-Magazin vorging, muss man sich fragen, warum es so lange erscheinen durfte. Denn das Magazin verbreitete krude Verschwörungstheorien. Dabei ging es völlig faktenbefreit vor. Keine Verschwörung war zu abwegig, um sie sich nicht auszudenken. Entscheidend für das Verbot waren jetzt vor allem die antisemitischen, rassistischen und queerfeindlichen Inhalte, die das Magazin verbreitete. Die Pressefreiheit endet dort, wo sie gegen Artikel eins des Grundgesetzes verstößt: die Würde des Menschen.

Was es wohl erleichterte, das Magazin zu verbieten, waren Äußerungen, in denen Chefredakteur Jürgen Elsässer selbst deutlich formulierte, wie seine Redaktion zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Der Verfassungsschutzbericht zitiert so: „Wir machen keine Zeitung, indem wir uns hinter den warmen Ofen oder den Computer verziehen und irgendwelche Texte wie eine Laubsägearbeit auf den Markt bringen. Sondern das Ziel ist der Sturz des Regimes.“ Deutlicher kann man verfassungsfeindliche Absichten kaum ausdrücken.