Ein Lagebericht zu Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden reicht nicht aus, um Vertrauen zurückzugewinnen.

Das Ausmaß an rassistischen, antisemitischen oder die NS-Zeit verherrlichenden Umtrieben in den Sicherheitsbehörden mag relativ betrachtet nicht alarmierend hoch erscheinen. Aber das ist nicht das ganze Bild. Bislang wurde lediglich abgefragt, welche Vorgänge und Personen beim Bund und bei den Ländern bis Ende März erfasst waren. Eigene Nachforschungen unternahm der Verfassungsschutz nicht. Seitdem sind außerdem weitere Fälle öffentlich geworden.

Entsetzen in Endlosschleife

Hinzu kommt: Die Auflistung beschäftigt sich weder mit Ursachen problematischen Verhaltens von Beamtinnen und Beamten noch mit Lösungsansätzen. Es galt zunächst, einen Überblick zu gewinnen. Wichtig ist es daher, dass der Lagebericht nur ein erster Schritt ist. Jetzt muss die versprochene tiefere Analyse der Vorkommnisse konsequent angegangen werden. Mit dem Entsetzen in Endlosschleife über vermeintliche Einzelfälle ist es jedenfalls nicht mehr getan.

Jeder Fall ist einer zu viel

Noch besser wäre es, wenn wissenschaftliche Experten von außen hinzugezogen würden. Die von Innenminister Seehofer angekündigte Studie über Rassismus in der gesamten Gesellschaft hilft da wenig. Das ist zu weit gefasst, um Erkenntnisse zum drängenden Problem zu liefern. Denn in einem entscheidenden Punkt herrscht ja Einigkeit: Jeder Fall von Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden ist einer zu viel und bringt das gesamte Personal in Misskredit. Transparente Aufklärung muss daher als Vertrauensarbeit begriffen werden.