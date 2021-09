Scherze mit islamistischem Terror sind laut einem Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs nicht unbedingt vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt.

In dem aktuellen Fall ging es um einen Mann in Südfrankreich, der seinem dreijährigen Neffen ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ich bin eine Bombe“ und „Dschihad, geboren am 11. September“ geschenkt hatte und der wegen Gewaltverherrlichung zu zwei Monaten Haft auf Bewährung und 4000 Euro Geldstrafe verurteilt worden war. Das Menschenrechtsgericht in Straßburg wies eine Beschwerde des Mannes zurück.

Pflichten und Verantwortung

In der am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung hieß es, humoristische Äußerungen, auch provokante, seien zwar von Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Freiheit der Meinungsäußerung) geschützt; das Recht auf Humor sei aber nicht unbegrenzt. Auch freie Meinungsäußerung unterliege „Pflichten und Verantwortung“. Das Wortspiel mit dem Begriff „Bombe“, dem Vornamen des Kindes und dem Geburtsdatum stelle nach Auffassung des Berufungsgerichts in Nimes kriminelle Akte – die Anschläge vom 11. September 2001 – bewusst in einem positiven Licht dar.

Weiter verwies das Straßburger Gericht darauf, dass wenige Monate vor dem Vorfall im September 2012, der zu einer Beschwerde der Kindergartenleitung und dem nachfolgenden Prozess gegen den Mann führte, in Frankreich mehrere Terroranschläge stattgefunden hatten, bei denen auch drei Schulkinder ums Leben kamen.